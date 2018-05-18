Министр обороны поздравил Максута Жумаева с восхождением на Эверест

«Уважаемый Максут Сагинтаевич, поздравляю с восхождением. Ваши достижения — это результат высокого спортивного мастерства, упорного труда и силы духа. Знаменательно и символично, что Вы подняли государственный флаг Республики Казахстан на высочайшей вершине мира и посвятили свое восхождение 20-летию Астаны. Для молодых спортсменов и подрастающего поколения Вы являетесь примером стойкости, храбрости и несгибаемой воли в достижении намеченных целей. Желаю Вам дальнейших успехов, продолжайте прославлять Вооруженные Силы на мировой арене», — говорится в поздравлении.

Отметим, что ранее Максут Жумаев поднимался на восьми тысячник в 2007 году. Тогда он совершал восхождение по северной стороне. В этот раз альпинист поднимался по южной стороне, которая считается опаснее и труднее. Одна из главных опасностей — самый подвижный ледоход в мире — Кхумбу — гигантский поток ледяных глыб, скорость движения которого достигает около метра в день.