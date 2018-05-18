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18:35 (мск), источник: Популярная механика

Активное вещество виагры предложили использовать для лечения рака

Комбинация виагры и одной из вакцин от гриппа оказалась эффективным средством в борьбе с метастазами.

Источник: Популярная механика

«Два уже прошедших клинические исследования и относительно дешевых препарата могут решить одну из главных проблем в борьбе с раком. Если наши выводы найдут подтверждение в клинических исследованиях, комбинация виагры и вакцины может стать первым средством для решения проблем с иммунитетом, возникающих после удаления опухолей», — рассказывает Ребекка Ауэр (Rebecca Auer) из Университета Оттавы (Канада).

Виагра, как показывают недавние эксперименты, — перспективный кандидат на роль лекарства не только от эректильной дисфункции, но и других болезней. Ддва года назад медики обнаружили, что силденафил, активный компонент препарата, обладает противомикробными и противораковыми свойствами.

Виагра и ее аналоги подавляют работу фермента PDE-5, который управляет кровотоком в половых органах, а также активностью некоторых типов иммунных клеток. После удаления опухоли многие акторы иммунной системы оказываются подавленными, и, как предположили ученые, блокировка PDE-5 может восстанавливать их.

Ауэр и ее команда проверили эту идею, наблюдая за тем, как комбинации виагры и различных лекарств, уже применяющихся в медицинской практике, влияют на организм мышей с злокачественными опухолями, пересаженными из легкого человека.

Когда у грызунов появились метастазы, ученые удалили часть опухолей и ввели большие дозы виагры в сочетании с одной из популярных вакцин от гриппа.

Как показали опыты, в среднем в теле мыши до начала операции было около 40 метастазов, а после удаления опухоли, если медики ничего не предпринимали, их число вырастало до 120−150. Животное быстро гибло, и шансы на его выживание стремились к нолю.

Если же медики вводили мышам виагру и ее аналоги или же их комбинацию с вакциной от гриппа, то число метастазов снижалось до 24 в первом случае и до 11 — во втором. Причиной служило то, что подавление работы PDE-5 стимулировало работу «клеток-киллеров» иммунной системы, отвечающих за борьбу с раком, и нейтрализовало другие тельца, ответственные за подавление иммунитета.

Сейчас, как отмечает Ауэр, ее команда организует первые клинические испытания, в которых будут участвовать 24 добровольца из госпиталя Оттавы, готовящиеся к удалению опухолей в брюшной полости. Если эксперимент закончится успешно, виагра может быстро занять место одного из самых действенных средств для борьбы с метастазами.

Результаты исследования опубликованы в журнале OncoImmunology.

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