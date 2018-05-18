В Беларуси предлагается оформлять результаты гостехосмотра в электронном виде
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается оформлять результаты прохождения государственного технического осмотра в электронном виде.
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается оформлять результаты прохождения государственного технического осмотра в электронном виде.
Об этом сегодня в
«Планируется уйти от использования сертификата к техпаспорту транспортного средства. Вместо этого Министерством транспорта и коммуникаций будет выдаваться документ, подтверждающий прохождение государственного технического осмотра», — проинформировал представитель ГАИ.
По его словам, в будущем предполагается перейти на электронный документооборот, который позволит сотрудникам Министерства внутренних дел получать информацию о прохождении гостехосмотра в реальном времени, получив доступ к соответствующей базе данных. Определенные шаги в этом направлении со стороны МВД были сделаны в прошлом году, добавил Александр Занимон.
Материалы круглого стола будут размещены на сайте БЕЛТА.