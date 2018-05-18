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19:29 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси предлагается оформлять результаты гостехосмотра в электронном виде

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается оформлять результаты прохождения государственного технического осмотра в электронном виде.

Источник: Reuters

Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон во время круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

«Планируется уйти от использования сертификата к техпаспорту транспортного средства. Вместо этого Министерством транспорта и коммуникаций будет выдаваться документ, подтверждающий прохождение государственного технического осмотра», — проинформировал представитель ГАИ.

По его словам, в будущем предполагается перейти на электронный документооборот, который позволит сотрудникам Министерства внутренних дел получать информацию о прохождении гостехосмотра в реальном времени, получив доступ к соответствующей базе данных. Определенные шаги в этом направлении со стороны МВД были сделаны в прошлом году, добавил Александр Занимон.

Материалы круглого стола будут размещены на сайте БЕЛТА.

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