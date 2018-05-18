Смерть с небес

Программа JSF (Joint Strike Fighter), предполагающая замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, считается самой дорогой и массовой в истории вооружений. Ее прогнозируемая стоимость приближается к 1,5 триллиона долларов, из которых только 406 миллиардов пойдут собственно на производство самолетов, тогда как остальные средства — на производственные и эксплуатационные расходы. «Лента.ру» выяснила, что не так с одним из самых дорогих истребителей в мире и при чем здесь Су-57.

Согласно заявленным планам, F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в двенадцати странах мира — США, Великобритании, Австралии, Турции, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. В дальнейшем к программе могут подключиться Бельгия и Финляндия.

Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании). С третьей по девятую страны в списке участвуют в производстве компонентов сразу для всех F-35 Lightning II. Сборка большинства истребителей будет проходить в США, но такую же возможность получили Италия и Япония. Создаются F-35 Lightning II в трех основных вариантах — для военно-воздушных сил (A), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (B) и палубном ©. Унификация по комплектующим трех вариантов достигает 70−90 процентов.

С заявленными перспективами и финансовыми вливаниями в F-35 Lightning II могут конкурировать только регулярные отставания в графике реализации JSF, фактически не позволяющие Lockheed Martin запустить полноценное серийное производство новых истребителей. По этой причине крупнейший в мире поставщик военной техники отправляет военным США и стран-партнеров не полнофункциональные истребители, а самолеты, компоненты и программное обеспечение которых в дальнейшем подлежат замене или обновлению. Насколько F-35 Lightning II можно считать успешным или провальным?

От «Хищника» к «Молнии».

В 1990-х годах для ВВС США под руководством Lockheed Martin (до 1995 года — только Lockheed) создавался первый в мире стоящий на вооружении истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Именно этот самолет стал стандартом для истребителей пятого поколения, фактически до сих пор оставаясь лучшим (или одним из лучших) по скорости, маневренности и незаметности. Между тем F-22 Raptor был недостаточно хорошо приспособлен для поражения наземных целей, оказался слишком сложен в обслуживании и чрезвычайно дорогим. Кроме ВВС США, в новом самолете нуждались ВМС и КМП. Все это не позволяло Пентагону заменить на F-22 Raptor все стоящие на вооружении истребители четвертого поколения.

Именно поэтому появилась программа JSF, предусматривающая постепенную замену McDonnell Douglas F-15 Eagle, General Dynamics F-16 Fighting Falcon, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и штурмовика McDonnell Douglas AV-8B Harrier II на один истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Первоначально в тендере JSF участвовали McDonnell Douglas, Northrop Grumman (изначально в лице Northrop), Lockheed Martin и Boeing. Финансирование Пентагона, предполагающее создание прототипа нового самолета, получили две последние компании. По итогам испытаний Lockheed Martin Х-35 показался военным лучше Boeing X-32.

Одна из причин этого — требование КМП США к новому истребителю, который должен включать вариант СВВП (самолета вертикального взлета и посадки), к которым относятся AV-8B Harrier II. Lockheed Martin реализовало систему вертикального взлета и посадки лучше, чем Boeing, в том числе по причине частичного заимствования технологий у советского Як-141 разработки «Яковлева». Хотя F-35 Lightning II по ряду характеристик уступает некоторым истребителям четвертого поколения, Пентагон, не желая тратить время на создание более продвинутой модели, решил остановиться на предложении Lockheed Martin. В итоге F-35 Lightning II оказался компромиссом, необходимость в котором пока не столь очевидна.

Ставка на малозаметность.

F-35 Lightning II способен развивать максимальную скорость 1,6 числа Маха, тогда как F-15 Eagle — 2,5 числа Маха, а F-16 Fighting Falcon — 2 числа Маха. Кроме того, истребитель пятого поколения рассчитан на полет на высоте до 15 километров, тогда как четвертого — до 18. Испытания, проведенные в 2015 году, показали, что по маневренности F-35 Lightning II уступает F-16 Fighting Falcon.

В Пентагоне не скрывают, что F-35 Lightning II не предназначен для ведения воздушного боя с другим истребителем в условиях видимости. Именно так военные отреагировали на испытания с участием F-16 Fighting Falcon. В Минобороны заявляют, что стелс-технологии, реализованные в F-35 Lightning II, позволяют ему использовать малозаметность как главное преимущество над противником. Следуя такой логике, новый самолет, находясь на достаточном удалении от вражеского истребителя и оставаясь при этом невидимым, способен первым нанести удар, например, американской управляемой ракетой класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) или аналогичной британской ракетой большой дальности Meteor.

В Lockheed Martin полагают, что для воздушного боя в условиях прямой видимости подходит F-22 Raptor, но не F-35 Lightning II. Однако реализация такого сценария в реальных условиях считается маловероятной. Хотя в ходе учений на 15 случаев ликвидации F-35 Lightning II более маневренных истребителей четвертого поколения приходился всего один случай уничтожения F-35 Lightning II истребителем четвертого поколения, вероятность попадания запущенной с F-35 Lightning II ракеты класса «воздух — воздух» в цель с дальнего расстояния составляет, по самой оптимистичной оценке, около 50 процентов.

Не такой идеальной оказывается и реализация стелс-технологий в F-35 Lightning II. Американский истребитель малозаметен на дальних расстояниях в диапазоне сверхвысоких частот (сантиметровых длин волн), на которых работают большинство радаров. Между тем гораздо проще обнаружить F-35 Lightning II в инфракрасном диапазоне, где он остается уязвимым для современных инфракрасных систем поиска и сопровождения. Вероятно, прямой перехват F-35 Lightning II возможен зенитными ракетными комплексами с длинноволновыми радарами — такие системы не позволяют с высокой точностью определить положение на дальних расстояниях небольших целей, но подходят для отслеживания с коротких дистанций крупных и медленных объектов. Частично по этой причине советскому зенитно-ракетному комплексу малого радиуса действия С-125М «Печора» в Югославии удалось уничтожить американский малозаметный ударный самолет Lockheed F-117 Nighthawk.

В сухом остатке.

В отличие от F-35 Lightning II, перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не отличается выдающейся малозаметностью, однако обещает большую маневренность в условиях воздушного боя. Американские военные признают, что Су-57 способен при помощи резкого маневра уклониться от ракетного удара, однако полагают, что после этого российский истребитель резко потеряет в скорости и станет легкой мишенью для повторной атаки. Взвешенную оценку Су-57 дал в мае 2018 года автор The War Zone Тайлер Рогуэй, который назвал его «неправильно понятым самолетом». Россия, в отличие от США, в настоящее время не располагает передовыми технологиями для создания малозаметных самолетов, однако использованный в Су-57 подход позволил, по-крайней мере частично, сократить разрыв с F-35 Lightning II.

По-видимому, одной из серьезнейших проблем F-35 Lightning II является высокая унификация. В Пентагоне, решив сэкономить, отказались от разработки нескольких моделей истребителей. Получившийся в итоге F-35 Lightning II оказался компромиссным вариантом, не лишенным недостатков. Отдельный вопрос у экспертов вызывает ставка Минобороны на стелс-технологии в ущерб маневренности, которая в условиях потенциальной войны может оказаться ошибкой. С другой стороны, соперников у F-35 Lightning II сегодня фактически нет. Российские Су-57 можно пересчитать по пальцам, число китайских Chengdu J-20 пока также невелико (еще один китайский истребитель — Shenyang J-31 — находится в разработке). А с учетом того, что США и их союзники должны получить более четырех тысяч F-35 Lightning II, отрыв будет только расти.