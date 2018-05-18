Последний гвоздь в гробу РАН?

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Медведев представил состав нового правительства. Одно из самых обсуждаемых назначений — на пост министра науки и высшего образования: его займет Михаил Котюков.

Ученые Российской академии наук благожелательно высказываются о новом министре, но вряд ли это хорошая новость для РАН. До сих пор Михаил Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), появившееся после реформы академии, когда наукой поставили управлять менеджеров. Ученые считают, что это губит науку, и не раз жаловались президенту на то, что теперь, например, должны «планировать», сколько они сделают открытий в ближайшие несколько лет.

Когда стало известно, что ФАНО ликвидируют, а министерство образования и науки разделят, в академической среде заговорили, что будет разворот обратно: все зависит от того, кто станет министром. Теперь очевидно, что разворота не будет: новое министерство продолжит дело ФАНО — а это оптимизация, сокращения, перевод науки в бюрократические рамки, говорит замдиректора Института проблем передачи информации РАН, ученый Михаил Гельфанд:

Михаил Гельфанд ученый, замдиректора Института проблем передачи информации РАН:

«Значительная часть того, что делало ФАНО, на самом деле, была не злой волей Котюкова — он пытался выполнять предыдущие майские указы Путина по увеличению заработной платы работников науки. Поскольку денег на это больше не выдали, то дальше, если вы хотите увеличить дробь и у вас не получается увеличить числитель, значит, вы уменьшаете знаменатель. Соответственно, начались какие-то переводы на доли ставки, сокращения и вся эта муть. Но это не Котюков придумал: он был поставлен в условия, в которых ничего сделать не мог. Появилась куча каких-то бессмысленных бумаг про нормо-часы, сколько часов и кто какой задачей занимается. Опять-таки не то что ФАНО хотело это ввести, но, по утверждениям, на этом настаивало министерство финансов».

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Котюков родом из Красноярска, до ФАНО был замминистра финансов. Ему 41 год. В интернете почти нет фотографий, где он улыбается.

В поздравительных комментариях от президента РАН Александра Сергеева прозвучала фраза о том, что назначение Котюкова — «это неплохой шанс для академических институтов стать более родными системе управления наукой». Но получается, что в новом министерстве академический сектор будет перемешан в одной кастрюле с университетами, и, возможно, упор будет сделан именно на развитие университетской науки. Что ждет Академию наук в свете конфликта ФАНО и ученых?

Николай Кудрявцев ректор МФТИ:

«По моему понимаю, как и тому, что я просто знаю, Михаил Михайлович [Котюков] очень много сделал для того, чтобы Академия наук уже на современном этапе развития была адекватна развитию научного пространства и могла действовать более эффективно. Может, это кому-то не нравится, но я так думаю, что те коллеги, те ученые, которые хотят достигать высоких результатов, хотят, чтобы их организации были в топе, — он действовал точно в соответствии с этими трендами».