Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по питанию в школах и детских садах
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Машина с солдатами НАТО взорвалась на украинском минном поле
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Замуж за принца
19:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Шуточная петиция превратилась в мем и может изменить английский язык

Ее автор явно не ожидал такой реакции.

Источник: CC0/Alexas_Fotos

Неожиданная петиция появилась на сайте Change.org. Ее автор предложил заменить английское слово No (Нет) на Yesn’t (отрицательную форму слова Yes — Да).

Изначально ее автор под ником Snowside не ставил перед собой никакой серьезной цели. Скриншот своей петиции он также разместил в соцсетях. Но людям настолько понравилась его идея, что они начали массово подписывать документ.

Поменяйте слово "Нет" в английском языке на "Yesn`t"

На момент написания новости петицию поддержали около 29 тысяч человек (изначально автор надеялся получить хотя бы 100 голосов).

Это “Yesn’t” от меня

Вариации No/Yesn’t практически сразу же стали мемом, а пользователи соцсетей начали делать забавные картинки со словами и предлагать все сочетания букв N и O изменять на Yesn’t.

“Мужчины”/ “Не мужчины”
Изменение No на Yesn’t - это самое важное дело властей.
Не только мужчины, но и “не мужчины” и “не взрослые”.
 Почему так грустно жить без секса
Как расследовали крупнейший теракт в истории СССР
Путин подписал указы о назначении нового правительства
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Риме
СМИ: восемь человек погибли при стрельбе в техасской школе
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Киселевич: Вижу позитив в поражении от канадцев! Защитник сборной России рассказал, как не смог перекрыть роковой пас Макдэвида, который привел к поражению наших
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь