Шуточная петиция превратилась в мем и может изменить английский язык

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Неожиданная петиция появилась на сайте Change.org. Ее автор предложил заменить английское слово No (Нет) на Yesn’t (отрицательную форму слова Yes — Да).

Изначально ее автор под ником Snowside не ставил перед собой никакой серьезной цели. Скриншот своей петиции он также разместил в соцсетях. Но людям настолько понравилась его идея, что они начали массово подписывать документ.

На момент написания новости петицию поддержали около 29 тысяч человек (изначально автор надеялся получить хотя бы 100 голосов).