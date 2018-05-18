Шуточная петиция превратилась в мем и может изменить английский язык
Ее автор явно не ожидал такой реакции.
Ее автор явно не ожидал такой реакции.
Неожиданная петиция появилась на сайте Change.org. Ее автор предложил заменить английское слово No (Нет) на Yesn’t (отрицательную форму слова Yes — Да).
Изначально ее автор под ником Snowside не ставил перед собой никакой серьезной цели. Скриншот своей петиции он также разместил в соцсетях. Но людям настолько понравилась его идея, что они начали массово подписывать документ.
На момент написания новости петицию поддержали около 29 тысяч человек (изначально автор надеялся получить хотя бы 100 голосов).
Вариации No/Yesn’t практически сразу же стали мемом, а пользователи соцсетей начали делать забавные картинки со словами и предлагать все сочетания букв N и O изменять на Yesn’t.