Our latest @NatGeo cover is one for the ages#PlanetorPlastic pic.twitter.com/NssiHOtaYc— Vaughn Wallace (@vaughnwallace) May 16, 2018
Журнал National Geographic заподозрили в плагиате
Словацкий фотограф даже предоставил доказательства.
Словацкий фотограф даже предоставил доказательства.
На днях свет увидел новый номер популярного журнала National Geographic. Номер посвящен проблеме экологии и загрязнении окружающей среды, в том числе и
Первым обложку опубликовал у себя в Twitter старший фоторедактор издания Вон Уоллес, который отметил гениальность снимка с пакетом. К восторженным комментариям присоединились и многочисленные пользователи соцсети.
Однако очень скоро журнал заметил словацкий фотограф Матус Бенче, который обвинил Гамбоа и всю редакцию National Geographic в плагиате. Он отметил, что еще в 2015 году создал похожую рекламную кампанию для одного британского бренда. В качестве доказательства Бенче опубликовал фото своей работы. И сходство очевидно.
Представители National Geographic эту информацию пока никак не прокомментировали.