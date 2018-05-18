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20:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Журнал National Geographic заподозрили в плагиате

Словацкий фотограф даже предоставил доказательства.

На днях свет увидел новый номер популярного журнала National Geographic. Номер посвящен проблеме экологии и загрязнении окружающей среды, в том числе и из-за использования пластика. Обложку издания украсила «говорящая» фотография мексиканца Хорхе Гамбоа — плавающий в воде пакет, который напоминает айсберг.

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Первым обложку опубликовал у себя в Twitter старший фоторедактор издания Вон Уоллес, который отметил гениальность снимка с пакетом. К восторженным комментариям присоединились и многочисленные пользователи соцсети.

Однако очень скоро журнал заметил словацкий фотограф Матус Бенче, который обвинил Гамбоа и всю редакцию National Geographic в плагиате. Он отметил, что еще в 2015 году создал похожую рекламную кампанию для одного британского бренда. В качестве доказательства Бенче опубликовал фото своей работы. И сходство очевидно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители National Geographic эту информацию пока никак не прокомментировали.

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