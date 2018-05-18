Суд вынес неожиданное решение в деле шахматистки Бибисары Асаубаевой

Источник: Tengrinews

Как передает телеканал НТВ, судья встал на сторону ее оппонентов. Спорный вердикт был вынесен, несмотря на показания свидетеля — шахматиста Арсения Нестерова. Юноша заявил, что вся история якобы «читерства — жульничества» Бибисары придумана тренером Евгением Соложенкиным. Сам Соложенкин слова свидетеля назвал «прямой неправдой».

В свою очередь, адвокат спортсменки Александр Добровинский заявил, что вместе с подзащитной подаст апелляционную жалобу.

В сентябре 2017 года российский тренер Евгений Соложенкин обвинил шахматистку из Казахстана Бибисару Асаубаеву, переехавшую в Москву и выступающую за Россию, в мошенничестве, а именно в использовании компьютерных подсказок и советов гроссмейстеров, что по правилам запрещено.

Скандал в шахматном мире произошел на чемпионате мира в Уругвае. Когда за шахматную доску сели Бибисара Асаумбаева и Лиза Соложенкина, встреча завершилась вничью. Позже Соложенкина сказала, что якобы видела, как Бибисара заперлась в уборной и пользовалась электронными подсказками.

Началась череда разбирательств. Защищать спортсменку из Казахстана взялся известный российский адвокат Александр Добровинский.