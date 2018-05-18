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19:58 (мск), источник: Tengrinews

Суд вынес неожиданное решение в деле шахматистки Бибисары Асаубаевой

В пятницу, 18 мая, Басманный суд Москвы вынес неожиданное решение в деле о защите чести и достоинства 14-летней казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой.

Источник: Tengrinews

Как передает телеканал НТВ, судья встал на сторону ее оппонентов. Спорный вердикт был вынесен, несмотря на показания свидетеля — шахматиста Арсения Нестерова. Юноша заявил, что вся история якобы «читерства — жульничества» Бибисары придумана тренером Евгением Соложенкиным. Сам Соложенкин слова свидетеля назвал «прямой неправдой».

В свою очередь, адвокат спортсменки Александр Добровинский заявил, что вместе с подзащитной подаст апелляционную жалобу.

В сентябре 2017 года российский тренер Евгений Соложенкин обвинил шахматистку из Казахстана Бибисару Асаубаеву, переехавшую в Москву и выступающую за Россию, в мошенничестве, а именно в использовании компьютерных подсказок и советов гроссмейстеров, что по правилам запрещено.

Скандал в шахматном мире произошел на чемпионате мира в Уругвае. Когда за шахматную доску сели Бибисара Асаумбаева и Лиза Соложенкина, встреча завершилась вничью. Позже Соложенкина сказала, что якобы видела, как Бибисара заперлась в уборной и пользовалась электронными подсказками.

Началась череда разбирательств. Защищать спортсменку из Казахстана взялся известный российский адвокат Александр Добровинский.

Бибисара Асаубаева — пятикратная чемпионка мира по шахматам. В 2017 году она стала вице-чемпионкой мира до 14 лет. В декабре прошлого года в Саудовской Аравии заняла десятое место в быстрых шахматах, обогнав всех представительниц России и Казахстана. Девочка родилась в Таразе и неоднократно становилась чемпионкой Казахстана. В семилетнем возрасте Асаубаевой было присвоено звание женского мастера ФИДЕ, что является рекордом. По мнению известного гроссмейстера Дармена Садвакасова, у Бибисары большое спортивное будущее.

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