Блог Кречетникова. Как женились русские цари-государи
До Петра I владыки Московии, вопреки известной песне, и власть имели непомерную, и женились, более или менее, по любви. Потом все стало «как у людей».
До Петра I владыки Московии, вопреки известной песне, и власть имели непомерную, и женились, более или менее, по любви. Потом все стало «как у людей».
Принц Гарри и его брат принц Уильям — первое поколение Виндзоров, совершенно свободно выбравших спутниц жизни.
Прежде короли, как поется в известной песне, могли почти все, кроме одного: жениться по любви. Потом перестали вершить судьбы Земли и подданных, зато получили взамен личную свободу.
Но русские цари до Петра I и власть имели, и женились, более или менее, по любви.
Понятия равнородности монаршего брака в Московской Руси не было и быть не могло, поскольку перед лицом земного божества все считались холопами.
Государь мог выбрать любую из подданных, была бы здорова, добродетельна, религиозна и «прочна к царской радости».
Конечно, на крестьянках цари не женились, но принадлежность невесты к «захудалому» дворянскому роду рассматривалась, скорее, как достоинство.
Случалось, что монархи, особенно юные, выбирали супругов не по своей воле, а под давлением родни и окружения, но это уж зависело от твердости характера.
Согласно ритуалу, заведенному отцом Ивана Грозного Василием III, все делалось так.
В 1647 году, когда царь Алексей Михайлович вступал в первый брак, в Москву доставили около двухсот претенденток.
Пожилые боярыни по результатам осмотра оставляли из них когда 12, когда 24.
И наступал день, когда царь с кольцом и платком — символом замужней женщины — шел перед шеренгой перепуганных, напряженных девушек: «Вот сейчас, сейчас… В царицы или в монастырь!».
Да, всех отвергнутых кандидаток, как включенных в «шорт-лист», так и не дошедших до этой стадии, ждало монашество. Отдать обычному человеку ту, которая побыла царской невестой, было бы оскорблением величества.
Поэтому родители на местах вели себя по-разному: одни пытались протолкнуть на конкурс больных и некрасивых дочерей, другие прятали подходящих. То и другое каралось ссылкой всей семьи.
Особенно жестоким выглядит обычай с учетом того, что царь, конечно, чаще всего заранее знал, кого выберет.
Родным «мисс России» жаловаться на судьбу не приходилось.
Прежде безвестные Романовы вышли в большие люди благодаря браку царицы Анастасии с Иваном Грозным. В XVII веке беззастенчиво хватали должности и набивали карманы Салтыковы, Стрешневы, Милославские, Нарышкины.
Ивана Васильевича во многих аспектах сравнивают с жившим чуть ранее английским королем Генрихом VIII. В том числе, по количеству жен: шесть!
В отличие от Генриха, Иван разонравившихся супруг отправлял не на плаху, а в монастырь. Правда, Генрих и не имел такой возможности, поскольку ликвидировал в своей стране монастыри вместе с католическим вероисповеданием.
Православие дозволяет жениться до трех раз, так что последние браки Ивана были, по выражению современного историка Андрея Буровского, плевками в лицо окружающим. Но к тому времени окружающих давно отучили задавать царю вопросы.
Каждый раз все делалось, как положено: смотр невест, ритуал с кольцом и платком, венчание.
Три первые жены Грозного умерли. Возникали обычные для того времени разговоры об отравлении, но без серьезных оснований.
Детей у Ивана было вдвое меньше, чем жен: больной и безвольный Федор и убитый отцом
Первая царица, Анастасия, по общему мнению, влияла на Ивана сугубо положительно. Во всяком случае, при ней он террора не устраивал.
Вторая, кабардинская княжна Мария Темрюковна, наоборот, подталкивала к жестокостям.
Третья, Марфа Собакина, скончалась через 15 дней после свадьбы.
Четвертую и пятую, Анну Колтовскую и Анну Васильчикову, Иван постриг в монахини, не прожив с каждой и полугода.
В 1616 году первый царь из династии Романовых, 19-летний Михаил Федорович, выбрал в жены боярышню Марию Хлопову.
Хлоповы находились в контрах с влиятельным семейством Салтыковых, из которого происходила мать Михаила Федоровича: «большаки» двух родов публично заспорили о качествах
В душных царских хоромах 16-летняя Маша упала в обморок: то ли волновалась перед свадьбой, то ли переела накануне сладких и жирных пирожных. Родные внушили царице, что невеста «порченая», и Хлоповы всем родом отправились в ссылку.
Михаил долго переживал и отказывался выбирать другую жену, но пойти наперекор маменьке не решился.
Очень похожая история случилась в 1647 году с сыном Михаила Федоровича Алексеем. 18-летний царь выбрал на «смотре» рязанскую дворянку Евфимию Всеволожскую, та, вроде бы, упала в обморок и была объявлена «подсунутой царю воровским умыслом».
На сей раз, всемогущий монарх поддался не материнскому, а дружескому влиянию.
Овдовев, уже 40-летний, вроде бы, вошедший в возраст самостоятельности Алексей Михайлович снова женился похожим образом. Фаворит Артамон Матвеев познакомил царя со своей юной воспитанницей Натальей Нарышкиной.
После смерти Алексея Михайловича борьба между кланами Милославских и Нарышкиных вылилась фактически в гражданскую войну.
Первым женился
В Вербное воскресенье 1680 года 18-летний царь увидел во время крестного хода девушку, которая ему понравилась. Поручил доверенному постельничему Ивану Языкову узнать, кто такая. Тот доложил: бедная сирота Агафья Грушецкая, живет у родственника, дьяка Заборовского.
Дьяку передали, чтобы не отдавал воспитанницу замуж без указа, и спустя четыре месяца Агафья сделалась царицей.
Всероссийского конкурса красавиц не проводилось, свадьба была камерной.
Царский дядя Иван Милославский попытался говорить о невесте гадости, но Федор, в отличие от деда и отца, повел себя по-мужски: запретил сплетнику показываться на глаза, потом объявил, что прощает его исключительно по просьбе молодой царицы.
Сказка о Золушке кончилась трагически: Агафья умерла от родовой горячки, наследник Илья тоже не выжил, а через семь месяцев в возрасте 20 лет скончался и Федор.
Первый брак Петра I с Евдокией Лопухиной был чисто политическим. И для 17-летнего Петра, и для его матери значение имело лишь то, что женатый человек, по тогдашним понятиям, становился совершеннолетним, следовательно, мог начинать царствовать, прекратив регентство сестры Софьи.
Почему не было традиционного «кастинга», неизвестно: то ли времена
Еще раньше он открыто жил с Анной Монс, а когда расстался и с ней, потерял счет случайным связям.
В 1711 году царь венчался с Мартой Скавронской, с которой к тому моменту жил девять лет и имел с ней нескольких детей. После смерти Петра Марта, принявшая при крещении имя Екатерина, сделалась императрицей.
Более скандального монаршего брака не случалось во всей мировой истории.
Впоследствии молодые братья Скавронские приезжали в Петербург и произвели среди придворных тихий переполох: кем же они доводятся
Кстати, по тогдашним российским законам господа имели право сыскивать беглых крестьян без срока давности, так что формально Скавронские могли потребовать у Петра свою собственность.
Зато, судя по воспоминаниям современников и письмам, которыми они обменивались (а их сохранилось порядка 170), супруги подходили друг другу характерами, и им было хорошо вместе.
Петр, хоть и толковал про «политес», сам себя чувствовал комфортнее всего в роли бомбардира или лоцмана, и в Европе заимствовал культуру не дворцов, а таверн.
Екатерина, когда надо, была способна представительствовать, и одновременно умела подыграть мужу под настроение, снимать лаской приступы ярости, понимала его и трезвого, и пьяного, и сама любила выпить и пошутить. Ни иноземная принцесса, ни русская боярышня так себя не вели бы.
В императорскую эпоху всякое национальное своеобразие в вопросах семейной жизни монархов в России исчезло. Все начало делаться, как в Европе.
Имелась единственная сложность: для Романовых и русского общества переход будущей царицы в православие являлся условием, которое не обсуждается, а большие европейские династии на это не шли.
Поэтому утвердился обычай искать невест для цесаревичей и великих князей среди принцесс из мелких германских владетельных домов, которые, по замечанию
Имена и отчества при крещении им давались произвольно. Выходили сплошь Марии Федоровны, да Марии Александровны.
Все они правильно понимали, чего от них ждут, и свои обязанности выполняли с немецкой добросовестностью.
За единственным исключением:
В истории дома Романовых были два тайных супружества, одно полулегендарное, другое несомненное.
Говорят, что украинский певчий Алеша Розум, покоривший императрицу Елизавету Петровну потрясающим тенором и ставший графом Разумовским, был не только ее фаворитом, но и венчаным супругом.
И будто бы Екатерина II, искавшая скандальную информацию про покойную свекровь, посылала к Разумовскому Григория Орлова с предложением: тот официально подтвердит свой брак с Елизаветой, и его признают великим князем и высочеством.
Старик отказался, а письма Елизаветы спалил в камине.
Александр II после смерти супруги в 62 года женился на 32-летней Екатерине Долгоруковой. Их связь перед этим длилась 14 лет.
Скромная церемония прошла в домовой церкви Зимнего дворца. Шафером был друг детства жениха министр двора Александр Адлерберг.
Царь присвоил жене титул светлейшей княгини Юрьевской, но императрицей не объявил. Скорее всего, просто не успел: меньше чем через год его убили.
Племянник императора великий князь Александр Михайлович впервые увидел дядю с новой женой 14-летним мальчиком, и дивился в воспоминаниях тому, как сильно эти двое любили друг друга.
Впрочем, многие, как мать Александра Михайловича, или дочь знаменитого поэта фрейлина Тютчева, называли Александра распутником, Долгорукову наглой особой, а покойную государыню — святой женщиной.
Отношение зависело от политических взглядов: Мария Александровна являлась знаменем «ретроградной» партии, а княгиня Юрьевская симпатизировала либералам.
Александр III был старше мачехи на два года. Любить ее ему было не за что. Но, вопреки распространенному мнению, из России княгиню не изгоняли, и значительную часть остававшихся ей сорока лет жизни она провела в своем петербургском особняке.
Для русского двора было бы лучше, если бы она никуда не ездила: в Европе Долгорукова всем представлялась вдовствующей императрицей, а когда в Ницце околел ее песик, заказала памятник с надписью, что здесь покоится любимая собака русского царя.
Датская принцесса Дагмара, ставшая в России императрицей Марией Федоровной, предназначалась в жены не Александру III, а его старшему брату Николаю, которого в семье звали «Никсом» и готовили в наследники.
Но тот скоропостижно скончался от неизвестной болезни, Александр
В общем, случайный брак оказался крепким и счастливым.
История России не знала императорских бракосочетаний: все монархи женились, будучи еще наследниками.
Единственное исключение — Николай II: его отец немного не дожил до свадьбы сына.
Николай не стал переносить запланированную церемонию, и она состоялась ровно через неделю после похорон, хотя еще продолжался трехнедельный протокольный траур.
Целый год после этого Николай и Александра никуда не ездили и мало появлялись на публике.
Александра Федоровна вспоминала, что похороны и свадьба в чужой стране, среди множества незнакомых людей, слились для нее воедино, только платье сменилось.
Российский цесаревич и принцесса Алиса Гессенская, по матери внучка королевы Виктории, влюбились друг в друга, когда ему было 16 лет, а ей 12.
Родители Николая намечали в невестки принцессу Елену Орлеанскую из свергнутого королевского дома Франции, высокую спортивную брюнетку, которую американская газета Washington Post назвала «воплощением женского здоровья и красоты».
Александр III хотел женитьбой сына укрепить
Николай, в принципе податливый, настоял на своем.
Считать ли его выбор удачным, зависит от точки зрения.
Супруги не переставали любить друг друга до самой своей гибели в екатеринбургском подвале. Александра Федоровна была идеальной женой и матерью.
При этом она принесла в семью тяжелую наследственную болезнь, а все ее политические советы мужу заключались в отказе от любых уступок духу времени.
На этом история монарших браков и вообще монархии в России закончилась. Время понаблюдать за свадьбой принца Гарри.