«Трейлер позора». В китайских кинотеатрах показали данные злостных неплательщиков

В сети кинотеатров города Хэцзяна в провинции Сычуань зрители увидели перед фильмом весьма необычный мультипликационный трейлер. Он был посвящен так называемым «laolais» (уничижительное слово, которым называют людей, не выплачивающих кредиты). В конце мультфильма зрителям показали фотографии и паспортные данные 26 местных жителей, которые взяли крупные суммы в банке и теперь отказываются погасить задолженность.

Такой унизительный ролик ежедневно демонстрируется в кинотеатрах перед 30-ю фильмами.

«Заплатите, и суды вычеркнут ваше имя из черного списка», — говорится в видео.

Кстати это не единственная мера, которая должна «мотивировать» заемщиков погасить кредиты. Их лица и имена также красуются на плакатах в автобусах и на билбордах в центральных районах города.

В августе 2017 года провинции Хубэй, Хэнань и Цзянсу также работали с операторами мобильной связи, чтобы приложить заранее записанные сообщения по телефонным номерам должников.

Когда кто-то звонит одному из должников, он слышит сообщение, что вызываемый абонент находится в черном списке за неспособность погасить долги.