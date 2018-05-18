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18 мая, источник: Sputnik.by

Теннисные кеды Лукашенко и архивное фото Домрачевой показали в НОК

Впервые белорусский НОК впервые присоединился к акции «Ночь музеев» и провел по своим залам четыре экскурсии.

Источник: Sputnik.by

Помогали экскурсоводам известные белорусские спортсмены, чьи памятные вещи хранятся в штаб-квартире комитета. Например, Любовь Черкашина рассказала, что ее купальник, в котором она взяла третье место на Олимпиаде в Лондоне, стоил 1500 долларов.

«Обычно купальники после выступлений отдаются по наследству, другим спортсменам. Но мне было жалко его отдавать. Поэтому он хранится здесь и, как мне кажется, приносит больше пользы», — призналась гимнастка.

Зрителям показали топ-10 эксклюзивных экспонатов НОК. К ним отнесли оливковый венок чемпионки Олимпиады в 2004 году в беге Юлии Нестеренко и экипировку известной биатлонистки Дарьи Домрачевой. Кстати, поклонники Домрачевой также могли увидеть ее архивное фото 8-летней давности. На нем еще юная спортсменка получает специальный приз МОК.

Интересно зрителям было посмотреть и на личные вещи президента Александра Лукашенко: хоккейную клюшку, теннисную футболку, кеды.

Всего в экскурсиях приняли участие 160 зрителей.

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