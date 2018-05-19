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00:54 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу

В Казахстане появились так называемые «хоумскулеры» — люди, отвергающие классическое образование. Они предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу, сообщает телеканал «Алматы».

Источник: Tengrinews

Речь идет о группе родителей, выступающих за самостоятельное обучение, когда совершенно здоровый ребенок вообще на занятия не ходит. А вместо учителя — мамы и папы или репетиторы.

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«Образование, которое есть, оно готовит детей для индустриального общества. Это совсем другие потребности: нужно выполнять задачу от сих до сих, не думать зачем она нужна нужно вставать по звонку, садится по звонку, нужно получать много информации, ее хранить в голове. Современная школа должна готовить детей к послезавтрашнему дню, который совсем другой, где важно креативное мышление, важна организованность, важно не умение хранить информацию, потому что ее сейчас легко найти, важно уметь в ней ориентироваться, находить правильную информацию, отличать факты от лжи. К сожалению современная школа этому не учит, потому что она учит детей жить позавчера», — говорит представитель родительской инициативы Светлана Друзь.

«Если рассматривать международный опыт, за рубежом дети, конечно, могут обучаться дома, в домашних условиях, это, так скажем, желание родителей, они нанимают учителей, дома их обучают, а потом они сдают экзамены. В Казахстане это еще не регламентировано, поэтому на сегодня дети могут обучаться дома, но это уже нужно обращаться к местным исполнительным органам управления образованием, нужно согласовать все эти действия, потому что в конце концов они должны будут освоить государственный стандарт», — заявила главный эксперт Управления инклюзивного и специального образования МОН РК Ардак Айтжанова.

Адепты движения уже несколько раз обращались в правительство с предложением узаконить семейное образование. Однако результата пока нет.

Павлодарцы Юрий Кузин и его жена Светлана — из числа тех, кто отстоял свое право обучения на дому. Преподавателям пришлось пойти на встречу родителям. Их дочь на протяжении двух лет в конце каждой недели сдает домашние задания, контрольные и диктанты в школе. По оценкам она отличница. А в семье пятеро детей, трое из которых дошкольного возраста, садик они уже не посещают, вместо этого путешествуют по Индии, Непалу. Сейчас, к примеру, обучаются альпинизму в Восточном Казахстане.

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«Как школа изначально организовывалась? Ребенку должна была даться грамотность: умение писать, читать, считать, а на данный момент ребенок все это знает, уже идя в школу, у него берут экзамены, спрашивают все, а в школе он изучает такие предметы, которые он забудет через год — через два после того, как он школу закончит. Вот наша дочка Рада, старшая, она ходит в музыкальную школу где научится конкретно играть на скрипке, пойдет в семь лет и она будет играть на скрипке, не самые сложные, но все-таки пьесы, произведения, это то ремесло, наука, а, допустим будет она в школе изучать географию и что? Она научится географии? Для чего столько времени сидеть, чтобы уметь географию? Если человек интересуется, он почерпнет из энциклопедии, из интернета», — делится Юрий Кузин.

По данным «хоумскулеров», образование на дому популярно в Канаде Великобритании, Австралии и США. В Америке, к примеру, 1,5 миллиона детей не посещают школу. В России — почти 100 тысяч. При этом, такие ученики опережают своих ровесников в математике и чтении.

Как сложится судьба учащихся в Казахстане, зависит от родителей. В министерстве образования уверяют, что готовы к диалогу.

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