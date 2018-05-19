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09:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Электронные нововведения внедряются в приморские школы

Электронные учебники по биологии представили на семинаре, на котором собрались 59 учителей со всего Приморского края, сообщает DEITA. RU.

На сегодняшний день такие учебники становятся весьма популярны, так как их можно загружать практически на любые гаджеты. Как пишет Парламентская газета, учителей познакомили с электронными версиями всем знакомых бумажных вариантов.

Основной целью мероприятия является более активное использование таких учебников, а также поддержка учителей, работающих как с этими учебниками, так и с пособиями по ЕГЭ.

Таисия Масина.

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