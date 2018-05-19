Привычка поздно ложиться спать может привести к психическим заболеваниям

Источник: Reuters

Специалисты провели межгрупповой анализ образа жизни 91105 участников исследования в возрасте от 37 до 73 лет.

Активность респондентов регистрировалась наручными браслетами. Данные, полученные от браслетов, позволили рассчитать цикл бодрствования и сна людей.

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Выяснилось, что у каждого 25 участника, наблюдалась пониженная активность днем и повышенная — ночью.

Изучив медицинские данные всех респондентов, исследователи установили, что у данной категории риск появления биполярного расстройства был на 11% выше, чем у тех, кто спит по режиму.

Помимо этого, 6% оказались склонны к депрессивным состояниям и чаще испытывали чувство одиночества.

«Эта категория респондентов чаще прибегала к ночным активностям — в частности, просмотру постов в социальных сетях на смартфоне. Таким образом происходят сбои биоритмов бодрствования и сна, что ведет к нарушениям психического здоровья», — приводит The Independent слова одного из авторов исследования Дэниэла Смита.