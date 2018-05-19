В Санкт-Петербурге скончался создатель «стишков-пирожков»

Об обстоятельствах смерти не сообщается. Подписчики группы выражают соболезнования и поминают создателя траурными «пирожками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая было найдено тело пропавшего в ноябре 2017 года писателя и журналиста Сергея Сакина.