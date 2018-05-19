В Санкт-Петербурге скончался создатель «стишков-пирожков»
Владислав Кургуров, основатель популярного в интернете жанра «стишки-пирожки», скончался на 47-м году жизни в
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Владислав Кургуров, основатель популярного в интернете жанра «стишки-пирожки», скончался на 47-м году жизни в
Об обстоятельствах смерти не сообщается. Подписчики группы выражают соболезнования и поминают создателя траурными «пирожками».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая было найдено тело пропавшего в ноябре 2017 года писателя и журналиста Сергея Сакина.