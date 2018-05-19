Дети на домашнем обучении тоже будут сдавать ЕНТ

Источник: Zakon.kz

ЕНТ будут сдавать и те ученики, которые получали домашнее образование. Всего в Казахстане таких школьников насчитывается около 5 тысяч. Они обучаются на дому по состоянию здоровья. Наряду с ними, появились и так называемые «хоумскулеры» — это отвергающие классическое образование люди. Предложение у них одно — законодательно разрешить детям не ходить в школу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Преподаватель биологии Светлана Сергеевна после школьных занятий посещает своего ученика Данияра. Во время обучения на дому соблюдаются все правила обычного урока — проверка домашнего задания, новая тема, записи в тетради. И время — 40 минут. Данияр Мереке школу не посещает второй год. У мальчика остеохондроз шейки бедра.

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«Они идут навстречу, понимаете, наше образование идет навстречу нашим таким, больным деткам, поэтому, я считаю, что это большой-большой плюс. Они ведут все как положено, строго, домашнее задание 40 минут, я очень довольна», — сказала Гульзат Елеуова.

«Для учащихся с 1по 4 класс недельная нагрузка посещения учителями ученика на дому 8 часов, с 5 по 9 класс 10 часов, и с 9 по 11 классы 12 часов», — сообщила директор гимназии № 79 г. Алматы Раиса Цай.

Таких как Данияр — детей, которые не могут посещать уроки из-за проблем со здоровьем пять тысяч по всей стране. Услуга называется «образование на дому». ЕНТ сдавать у себя в квартире, конечно же нельзя, потому ученики так или иначе должны явиться в пункты сдачи экзамена. Наряду с теми, кто не может идти в школу, есть те, кто не хочет этого делать. Группы родителей, выступающих за самостоятельное, так называемое «семейное» обучение, когда совершенно здоровый ребенок вообще на занятия не ходит. А вместо учителя — мамы и папы или репетиторы.

«Образование, которое есть, оно готовит детей для индустриального общества. Это совсем другие потребности: нужно выполнять задачу от сих до сих, не думать зачем она нужна нужно вставать по звонку, садится по звонку, нужно получать много информации, ее хранить в голове. Современная школа должна готовить детей к послезавтрашнему дню, который совсем другой, где важно креативное мышление, важна организованность, важно не умение хранить информацию, потому что ее сейчас легко найти важно уметь в ней ориентироваться, находить правильную информацию, отличать факты от лжи. К сожалению современная школа этому не учит, потому что она учит детей жить позавчера», — отметила представитель родительской инициативы Светлана Друзь.

Родительская общественность уже несколько раз обращалась в министерство образования с предложением узаконить семейное образование. Но воз и ныне там, в Казахстане почти все дети с 7 до 17 лет получают знания в школах.

«Если рассматривать международный опыт, за рубежом дети, конечно, могут обучаться дома, в домашних условиях, это, так скажем, желание родителей, они нанимают учителей, дома их обучают, а потом он сдают экзамены. В Казахстане это еще не регламентировано, поэтому на сегодня дети могут обучаться дома, но это уже нужно обращаться к местным исполнительным органам управление образования нужно согласовать все эти действия, потому что в конце концов они должны будут освоить государственный стандарт», — проинформировала главный эксперт Управления инклюзивного и специального образования МОН РК Ардак Айтжанова.

Семья Кузиных как раз из числа тех, кто отстоял свое право обучения на дому. Юрий и его жена Светлана судились, но Фемида прекратила дело. Учителям пришлось пойти на встречу родителям. На протяжении двух лет Рада в конце каждой недели сдает домашние задания, контрольные и диктанты в школе. По оценкам она отличница. А в семье пятеро детей, трое из которых дошкольного возраста, садик они уже не посещают, вместо этого путешествуют по Индии, Непалу. Сейчас, к примеру, обучаются альпинизму в Восточном Казахстане.

«Как школа изначально организовывалась? Ребенку должна была даться грамотность: умение писать, читать, считать, а на данный момент ребенок все это знает уже идя в школу, у него берут экзамены, спрашивают все, а в школе он изучает такие предметы, которые он забудет через год через два после того, как он школу закончит. Вот наша дочка Рада, старшая, она ходит в музыкальную школу где научится конкретно играть на скрипке пойдет в семь лет и она будет играть на скрипке, не самые сложные, но все-таки пьесы, произведения это то ремесло, наука, а, допустим будет она в школе изучать географию и что? Она научится географии? Для чего столько времени сидеть, чтобы уметь географию? Если человек интересуется он почерпнет из энциклопедии, из интернета», — поделился Юрий Кузин.