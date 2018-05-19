Приморцев предупредили о нашествии опасных насекомых
Жителям края рассказали, как обезопасить себя.
Жителям края рассказали, как обезопасить себя.
С наступлением теплого времени года в Приморье активизировались клещи. ГУ МЧС России по Приморскому краю дал некоторые рекомендации, чтобы избежать укусов клещей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России.
Жителям края, отправляясь в лес, рекомендуется использовать противоэнцефалитные костюмы, защищающие от укусов клещей, но если специальной одежды нет, то следует одеваться так, чтобы легко можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной — на ней легче заметить клещей. Так как таежные и лесные клещи наползают с растений на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ, Голову необходимо защищать капюшоном, если его нет следует надеть косынку или шапку, заправив туда волосы. Также следует обработать одежду специальными средствами от клещей.
Стоянки и ночевки в лесу лучше устраивать в сухих сосновых лесах, на песчаных почвах или на участках, лишенных травяной растительности. Перед ночевкой следует провести осмотр одежды, а также проверить, нет ли присосавшихся клещей на теле или волосистой части головы.
В помещения не следует приносить недавно сорванные растения, а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть клещи.
Также следует регулярно осматривать и обрабатывать средствами против эктопаразитов в форме капель на холку, средствами в беспропеллентной аэрозольной упаковке домашних животных.
Если
Обработайте место внедрения клеща этиловым спиртом или одеколоном.
Сделайте петлю из нитки. Аккуратно поместите петлю между «головкой» и телом клеща, затяните. Натяните нить, одновременно закручивая ее. Постепенно без резких движений удалите клеща. Обработайте место укуса раствором йода.
При удалении клеща живым: клеща поместите в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите влажную марлевую салфетку.
Закройте флакон крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым в течение 2-х суток с момента удаления.
Следует запомнить, что прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать за 2,5 месяца до выезда в неблагополучную территорию.
Прививка состоит из нескольких инъекций, в зависимости от вводимого препарата, минимальный интервал между которыми — 2 месяца. После последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет. Сроки проведения ревакцинации зависят от вида вакцины, применяемой для вакцинации.
Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах.
Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей, Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей.
Для справки:
Иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей (вирусов, бактерий, простейших)
Следует помнить, что клещи присасываются к человеку не сразу, и соблюдение простых профилактических мер позволяет быстрее обнаружить клещей и избежать опасных заболеваний, Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст человеку. Надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. Как правило, укусы клещей безболезненны. Присосавшегося клеща можно обнаружить только при осмотре или случайно, когда клещ уже частично напитался и увеличился в размерах. В местах укусов обычно возникает воспаление, которое выражается в появлении красного пятна на месте укуса, которое может сохраняться в течение долгого времени.