Приморцев предупредили о нашествии опасных насекомых

С наступлением теплого времени года в Приморье активизировались клещи. ГУ МЧС России по Приморскому краю дал некоторые рекомендации, чтобы избежать укусов клещей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России.

Жителям края, отправляясь в лес, рекомендуется использовать противоэнцефалитные костюмы, защищающие от укусов клещей, но если специальной одежды нет, то следует одеваться так, чтобы легко можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной — на ней легче заметить клещей. Так как таежные и лесные клещи наползают с растений на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ, Голову необходимо защищать капюшоном, если его нет следует надеть косынку или шапку, заправив туда волосы. Также следует обработать одежду специальными средствами от клещей.

Находясь в лесу, не следует садиться или ложиться на траву. Каждые 10−15 минут необходимо осматривать поверхность своей одежды для обнаружения клещей. После возвращения из леса необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело.

Стоянки и ночевки в лесу лучше устраивать в сухих сосновых лесах, на песчаных почвах или на участках, лишенных травяной растительности. Перед ночевкой следует провести осмотр одежды, а также проверить, нет ли присосавшихся клещей на теле или волосистой части головы.

В помещения не следует приносить недавно сорванные растения, а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть клещи.

Также следует регулярно осматривать и обрабатывать средствами против эктопаразитов в форме капель на холку, средствами в беспропеллентной аэрозольной упаковке домашних животных.

Если все-таки присосался клещ:

Обнаружив на себе клеща, не пытайтесь силой оторвать его. Клещ хорошо фиксируется в коже при помощи ротового аппарата, и вы можете оторвать тело клеща, оставив «головку», что вызовет сильную воспалительную реакцию.

Обработайте место внедрения клеща этиловым спиртом или одеколоном.

Сделайте петлю из нитки. Аккуратно поместите петлю между «головкой» и телом клеща, затяните. Натяните нить, одновременно закручивая ее. Постепенно без резких движений удалите клеща. Обработайте место укуса раствором йода.

При удалении клеща живым: клеща поместите в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите влажную марлевую салфетку.

Закройте флакон крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым в течение 2-х суток с момента удаления.

Гражданам, выезжающим в районы наибольшей активности клещей, а также проживающих на них, рекомендуется привиться вакциной против клещевого энцефалита.

Следует запомнить, что прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать за 2,5 месяца до выезда в неблагополучную территорию.

Прививка состоит из нескольких инъекций, в зависимости от вводимого препарата, минимальный интервал между которыми — 2 месяца. После последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет. Сроки проведения ревакцинации зависят от вида вакцины, применяемой для вакцинации.

Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах.

Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей, Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей.

Для справки:

Иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей (вирусов, бактерий, простейших) природно-очаговых заболеваний (клещевого энцефалита, Лайм-боррелиозов, геморрагической лихорадки Крым-Конго, туляремии и др.). На территории России встречается около 60 видов иксодид, из которых наибольшее эпидемиологическое значение как переносчики вируса клещевого весенне-летнего энцефалита и боррелий возбудителей, Лайм-боррелиоза, имеют таежный клещ Ixodes Persulcatus и лесной клещ Iricinus. В средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, пик численности половозрелых клещей приходится на май июнь. У лесного клеща имеется и второй период активности — в августе-сентябре, но численность клещей в это время несколько ниже, чем весной. Именно в это время клещи часто нападают и на человека. Клещи концентрируются вдоль троп и наползают на человека с растительности.