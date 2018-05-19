Свадебные традиции британской королевской семьи
Королевская свадьба вызывает огромный интерес мировой общественности. Представители королевской семьи чтят традиции, которые соблюдаются на протяжении многих десятилетий.
Королевская свадьба вызывает огромный интерес мировой общественности. Представители королевской семьи чтят традиции, которые соблюдаются на протяжении многих десятилетий.
В соответствии с Актом о королевских браках 1772 года, члены королевской семьи должны были заручиться письменным согласием правящего монарха на бракосочетание.
В 2013 году это правило было отменено. Согласно Закону о престолонаследии (2013), только первые шесть наследников престола должны получать разрешение правящего монарха на вступление в брак. Если брак состоится вопреки отказу, член королевской семьи лишается права претендовать на трон.
Согласно Акту о престолонаследии 1701 года, членам королевской семьи были разрешены браки только с представителями англиканской веры (монарх является главой Англиканской церкви). После изменения правил престолонаследия в 2013 году будущим монархам разрешили вступать в брак с католиками.
Процесс начинается с объявления о помолвке. Будущие супруги проводят
Традиционно обряд венчания на королевских свадьбах совершает самый старший епископ церкви в Англии Архиепископ Кентерберийский.
Жених и невеста дают друг другу обеты из Книги общих молитв 1662 года.
Во время свадебной церемонии члены королевской семьи должны находиться с правой стороны, если жених не имеет королевских кровей, то с левой.
Церемония проводится в первой половине дня. На нее приглашают членов королевской семьи, друзей молодоженов, лидеров других стран, представителей церкви и известных деятелей культуры. Традиционно во время церемонии исполняется государственный гимн Великобритании «Боже храни Короля/Королеву» (God Save the King/Queen).
После церемонии свадебная процессия проезжает по улицам Виндзора. Молодожены едут в запряженной лошадьми карете, за ними следуют другие члены семьи в торжественных экипажах. Следующий этап — свадебный завтрак, куда приглашают гостей церемонии. Подают легкие закуски и десерты. Вечером проходит второй прием — праздничный банкет для членов семьи и близких друзей.
Обязательно делают официальные свадебные фотографии супругов. Основоположниками этой традиции были король Эдуард VII и королева Александра. В начале XX века выпускались открытки с портретами членов королевской семьи, которые были очень популярны среди населения.
Одной из главных свадебных традиций является появление пары на балконе в Букингемском дворце.
Существует
Женщины должны быть в неярких платьях обычной длины с прикрытыми плечами и в шляпах.
Платье невесты — белое с длинным шлейфом. По обычаю, существующему в англосаксонских странах, на невесте должно быть
Перед свадьбой гостям сообщают правила этикета. Они должны быть пунктуальными и прибыть на свадьбу до прихода королевы. Быть в церкви нужно за двадцать минут до церемонии. Плохим тоном считается, если гость первым начинает диалог с членом королевской семьи или стоит слишком близко.
Начиная со свадьбы Елизаветы,
На свадьбе должно быть два торта, один из них — фруктовый. После свадьбы каждому гостю по почте отправляется кусок свадебного торта в памятной жестяной банке.
Букет невесты должен содержать ветку цветущего мирта. Основоположником этой традиции стала королева Виктория. После свадьбы с принцем Альбертом она назвала мирт «деревом любви» и посадила в поместье Осборн хаус на острове Уайт. С тех пор на каждую королевскую свадьбу в букет невесты добавляется ветка мирта, срезанная с куста, посаженного королевой.
После свадьбы букет кладут на могилу Неизвестного солдата на кладбище Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиция появилась в 1923 году, когда
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