Свадебные традиции британской королевской семьи

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В соответствии с Актом о королевских браках 1772 года, члены королевской семьи должны были заручиться письменным согласием правящего монарха на бракосочетание.

В 2013 году это правило было отменено. Согласно Закону о престолонаследии (2013), только первые шесть наследников престола должны получать разрешение правящего монарха на вступление в брак. Если брак состоится вопреки отказу, член королевской семьи лишается права претендовать на трон.

Согласно Акту о престолонаследии 1701 года, членам королевской семьи были разрешены браки только с представителями англиканской веры (монарх является главой Англиканской церкви). После изменения правил престолонаследия в 2013 году будущим монархам разрешили вступать в брак с католиками.

Процесс начинается с объявления о помолвке. Будущие супруги проводят пресс-конференцию и дают совместное интервью, где рассказывают о себе.

Традиционно обряд венчания на королевских свадьбах совершает самый старший епископ церкви в Англии Архиепископ Кентерберийский.

Жених и невеста дают друг другу обеты из Книги общих молитв 1662 года.

Во время свадебной церемонии члены королевской семьи должны находиться с правой стороны, если жених не имеет королевских кровей, то с левой.

Церемония проводится в первой половине дня. На нее приглашают членов королевской семьи, друзей молодоженов, лидеров других стран, представителей церкви и известных деятелей культуры. Традиционно во время церемонии исполняется государственный гимн Великобритании «Боже храни Короля/Королеву» (God Save the King/Queen).

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После церемонии свадебная процессия проезжает по улицам Виндзора. Молодожены едут в запряженной лошадьми карете, за ними следуют другие члены семьи в торжественных экипажах. Следующий этап — свадебный завтрак, куда приглашают гостей церемонии. Подают легкие закуски и десерты. Вечером проходит второй прием — праздничный банкет для членов семьи и близких друзей.

Обязательно делают официальные свадебные фотографии супругов. Основоположниками этой традиции были король Эдуард VII и королева Александра. В начале XX века выпускались открытки с портретами членов королевской семьи, которые были очень популярны среди населения.

Одной из главных свадебных традиций является появление пары на балконе в Букингемском дворце.

Существует дресс-код для королевской свадебной церемонии. Мужчины из королевской семьи женятся в военной форме, так как они обязательно имеют воинское звание и входят в состав полка. К примеру, в 2011 году принц Уильям надел на свою свадьбу красную форму полковника Ирландского гвардейского полка. Все присутствующие на свадьбе мужчины также должны быть в военной форме. Исключение только для не состоявших на военной службе мужчин. Они приходят в костюмах.

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Женщины должны быть в неярких платьях обычной длины с прикрытыми плечами и в шляпах.

Платье невесты — белое с длинным шлейфом. По обычаю, существующему в англосаксонских странах, на невесте должно быть что-то новое, старое, одолженное и голубое. Подружки невесты — это младшие родственники невесты в возрасте от 3 до 17 лет. Шлейф платья невесты несут пажи.

Перед свадьбой гостям сообщают правила этикета. Они должны быть пунктуальными и прибыть на свадьбу до прихода королевы. Быть в церкви нужно за двадцать минут до церемонии. Плохим тоном считается, если гость первым начинает диалог с членом королевской семьи или стоит слишком близко.

Начиная со свадьбы Елизаветы, королевы-матери, с 1923 года все обручальные кольца королевской семьи стали выполняться только из редкого валлийского золота. В ноябре 1981 года Королевский британский легион вручил королеве 36-граммовый кусок валлийского золота в 21 карат, который в настоящее время используется для создания королевских обручальных колец.

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На свадьбе должно быть два торта, один из них — фруктовый. После свадьбы каждому гостю по почте отправляется кусок свадебного торта в памятной жестяной банке.

Букет невесты должен содержать ветку цветущего мирта. Основоположником этой традиции стала королева Виктория. После свадьбы с принцем Альбертом она назвала мирт «деревом любви» и посадила в поместье Осборн хаус на острове Уайт. С тех пор на каждую королевскую свадьбу в букет невесты добавляется ветка мирта, срезанная с куста, посаженного королевой.

После свадьбы букет кладут на могилу Неизвестного солдата на кладбище Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиция появилась в 1923 году, когда королева-мать после свадьбы с королем Георгом VI возложила цветы к могиле в честь своего брата, погибшего во время Первой мировой войны.