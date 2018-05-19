Песни из Китая долетят до набережной Хабаровска

Сегодня на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске в 16.00 начнётся международный фестиваль «Ритмы дружбы», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Его участниками станут артисты России и КНР.



Специально к юбилею города Хабаровска китайские артисты подготовили большой праздничный концерт.



Российский фольклор на фестивале представят ансамбли народной песни и танца «Девчата», «Гаровчаночка», «Кружева», шоу-группа «Фреш» и другие исполнители.



В течение трех часов на сцене набережной жители и гости Дальневосточной столицы смогут насладиться яркими и зажигательными вокальными номерами.