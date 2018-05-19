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09:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Выяснилось, кого во Владивостоке наградит Владимир Путин этой осенью

С 27 августа по 14 сентября пройдет дальневосточная регата учебных парусников, в которой примут участие Китай, Япония, Индонезия, Южная Корея и Россия, сообщает корреспондент DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

С 27 августа по 14 сентября пройдет дальневосточная регата учебных парусников, в которой примут участие Китай, Япония, Индонезия, Южная Корея и Россия, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Маршрут проложен от южнокорейского порта Йосу до Владивостока, продолжительность гонки составит более 2-х недель. Задача каждого экипажа под парусами добраться первыми до финиша. «От России будут выступать два самых известных парусника — “Надежда” и “Паллада”, со 120 курсантами и кадетами на борту. Всего заявлено 6 судов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Еще хочу добавить, что по правилам регаты награждать победителей должен президент той страны, в порту которой заканчивается гонка. Поэтому кому-то из молодых моряков достанутся медали из рук Владимира Путина. Очень надеемся, что это будут наши ребята», — поделились представители МГУ имени Г. И. Невельского.

Пока опытные курсанты проходят регаты на крупнейших парусниках страны, первокурсники, которые только ступили на путь бравых моряков, проходят практику на небольшом двухмачтовом паруснике «Веста», построенном по образу и подобию своих старших «собратьев». Эта небольшая круизная яхта — флагман парусного флота Дальнего Востока под руководством капитана Валерия Батыгина, главное судейское судно крейсерских регат, а также серебряный призёр международной регаты «Кубка Кореи — 2008». Внутри парусник имеет комфортные условия для проживания — душевая комната, кухня, выход в интернет и комнату кают-компании. «Настил для палубы “Весты” сделан из редкого африканского дуба Ирокко, который при должной обработке считается одним из самых долговечных», — рассказал Никита, курсант проходящий практику на этом паруснике.

Максим Низкодубов.

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