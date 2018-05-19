Бузова попросилась на «Евровидение»

Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как «Евровидение». Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне.

Ольга Бузова