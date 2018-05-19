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09:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольский «Питон» пополнился василисками

Совсем скоро посетители смогут их увидеть.

Сегодня в Комсомольский зооцентр «Питон» прибыли новые ящерицы и змеи, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В частности, коллекция этого зоологического уголка города Юности сегодня пополнилась двумя йеменскими хамелеонами, парой ящериц Анолис Алисона, парой гекконов Фельзума Мадагаскарская, тремя шлемоносными василисками — дневными ящерицами с длинными пальцами и острыми когтями. А также приехали самочка лемура и самец дикобраза. — Возможно, мы новичков определим на карантин, посмотрим на их состояние, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» завотделом зооцентра «Питон» Елена Калугина. — Совсем скоро посетители смогут их увидеть. Посмотреть на питомцев зооцентра можно ежедневно кроме понедельника с 10 до 20 часов. Цена билета для взрослых — 250 рублей, для детей от трех до 14 лет — 150 рублей.

Кстати, с 1 июня в зооцентре заработает уличный пруд для водоплавающих птиц, в котором в течение лета будут жить три хохлатых утки.

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