В Московском регионе в субботу пройдут дожди и грозы

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза ожидаются в субботу в московском регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами — грозу. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 9−11 градусов, местами пройдет дождь.

В Подмосковье в субботу температура воздуха составит от 18 до 23 градусов, в ночь на воскресенье может опуститься до 6 градусов тепла.