В Московском регионе в субботу пройдут дожди и грозы
Температура воздуха днем в столице составит от 20 до 22 градусов тепла.
Температура воздуха днем в столице составит от 20 до 22 градусов тепла.
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза ожидаются в субботу в московском регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами — грозу. Ветер западный и
В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 9−11 градусов, местами пройдет дождь.
В Подмосковье в субботу температура воздуха составит от 18 до 23 градусов, в ночь на воскресенье может опуститься до 6 градусов тепла.
Гидрометцентр объявил в ЦФО на субботу желтый уровень опасности (третий из пяти возможных)