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07:19 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе в субботу пройдут дожди и грозы

Температура воздуха днем в столице составит от 20 до 22 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 766 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза ожидаются в субботу в московском регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами — грозу. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 9−11 градусов, местами пройдет дождь.

В Подмосковье в субботу температура воздуха составит от 18 до 23 градусов, в ночь на воскресенье может опуститься до 6 градусов тепла.

Гидрометцентр объявил в ЦФО на субботу желтый уровень опасности (третий из пяти возможных) из-за дождя, грозы и сильного ветра. Как сообщала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, в выходные в столичном регионе может выпасть около 30% месячной нормы осадков.

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