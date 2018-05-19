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07:26 (мск), источник: Sputnik.md

Полиция предупреждает: центр Кишинева в субботу утром будет закрыт

Полицейские будут обеспечивать общественный порядок и безопасность для предотвращения и противодействия возможных нарушений законодательств, сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Кишинев в эти выходные опять парализует из-за того, что ряд центральных улиц будет перекрыт.

«19 мая, начиная с 11.00 до 13.00 будет приостановлено движение транспорта на следующих улицах столицы: Щусева, Букуршеть, 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Измаильская — Сфатул Цэрий; проспект Штефана чел Маре на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — А. Пушкина», — отметили в Национальном инспекторате по патрулированию.

В ведомстве подчеркнули, что патрульные будут обеспечивать общественный порядок и безопасность для предотвращения и противодействия возможных нарушений законодательства.

«Просим водителей безоговорочно соблюдать указания патрульной полиции, проявлять максимальную дисциплину и по возможности избегать передвижения по основным магистралям столицы», — добавили в полиции.

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