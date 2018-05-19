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08:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Около семи тысяч казахстанцев покинуло страну с начала года

Наибольший отток зафиксирован в северных регионах Казахстана, при этом продолжает увеличиваться численность населения в крупных городах.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 мая — Sputnik. С начала 2018 года Казахстан покинуло 6 846 человек, такие данные приводит комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

По информации ведомства, основная часть казахстанцев эмигрировала в страны СНГ, в частности в Россию. Как уточнили эксперты ТК «Астана», в Германию уехало около пятисот человек, в США — более 60 человек.

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«Наибольший отток населения зафиксирован в Костанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской, а также Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Немало и самих иностранцев, выбирающих Казахстан постоянным местом жительства. Как правило, они приезжают в крупные города», — рассказал в эфире телеканала эксперт комитета Каир Рыспаев.

Отмечается, что продолжает расти численность городского населения, особенно в мегаполисах. В частности, в Алматы прибыло на 9 294 человек больше, чем убыло, на данный момент численность населения в городе составила 1 миллион 815 тысяч человек. В Астане сальдо миграции также положительное — 3 370 человек.

При этом число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 23,3% и составило 3 468 человек. Таким образом, сальдо миграции по стране отрицательное — -3 378.

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