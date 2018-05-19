Около семи тысяч казахстанцев покинуло страну с начала года
Наибольший отток зафиксирован в северных регионах Казахстана, при этом продолжает увеличиваться численность населения в крупных городах.
Наибольший отток зафиксирован в северных регионах Казахстана, при этом продолжает увеличиваться численность населения в крупных городах.
АСТАНА, 19 мая — Sputnik. С начала 2018 года Казахстан покинуло 6 846 человек, такие данные приводит комитет по статистике министерства национальной экономики РК.
По информации ведомства, основная часть казахстанцев эмигрировала в страны СНГ, в частности в Россию. Как уточнили эксперты ТК «Астана», в Германию уехало около пятисот человек, в США — более 60 человек.
«Наибольший отток населения зафиксирован в Костанайской,
Отмечается, что продолжает расти численность городского населения, особенно в мегаполисах. В частности, в Алматы прибыло на 9 294 человек больше, чем убыло, на данный момент численность населения в городе составила 1 миллион 815 тысяч человек. В Астане сальдо миграции также положительное — 3 370 человек.
При этом число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в