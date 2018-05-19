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09:25 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Фейерверк длительностью более 20 минут готовят к 160-летию Хабаровска

В городе состоятся концерты и другие развлекательные мероприятия.

Источник: AP 2018

Фейерверк длительностью более 20 минут готовят к 160-летию Хабаровска.

Как сообщает «Открытый город» со ссылкой на и.о. мэра Сергея Кравчука, в 22:00 часа 26 мая в небо над набережной Амура будет запущено 14 тысяч залпов.

Напомним, к 160-летию города подготовлена масштабная праздничная программа. В 22:00 часа 24 и 25 мая в городском парке отдыха и на городских прудах будут работать светомузыкальные фонтаны, состоится лазерное шоу.

25 мая от Комсомольской площади до пл. им. В. Ленина пройдет шествие предприятий и жителей города. На набережной реки Амур можно будет увидеть реконструкцию исторических событий; показные действия корабельного состава совместно с пограничной авиацией; парашютное десантирование с флагом «100 лет пограничным войскам»; демонстрацию приемов рукопашного боя курсантами ХПИ; показательные выступления кинологов; выступление ансамбля пограничного управления и праздничный концерт. С 16:00 до 17:00 часов на набережной развернут полевую кухню «Солдатская каша».

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