Источник: AP 2018

Фейерверк длительностью более 20 минут готовят к 160-летию Хабаровска.

Как сообщает «Открытый город» со ссылкой на и.о. мэра Сергея Кравчука, в 22:00 часа 26 мая в небо над набережной Амура будет запущено 14 тысяч залпов.

Напомним, к 160-летию города подготовлена масштабная праздничная программа. В 22:00 часа 24 и 25 мая в городском парке отдыха и на городских прудах будут работать светомузыкальные фонтаны, состоится лазерное шоу.