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09:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Березы — направо, лиственницы — налево, — мэр Хабаровска

Сегодня в краевой столице высадили 120 саженцев.

Сегодня в рамках второго весеннего субботника в Кировском и Краснофлотском районах краевой столицы высадили 120 саженцев деревьев различных пород, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

— У нас в городе много мест, где надо высаживать деревья. Возьмем Восточное шоссе: там изрядная часть зеленых насаждений пришла в негодность — их необходимо заменить, — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов при визите в «Горзеленстрой». — Надо вести разнообразные, но систематизированные посадки: если на улице Тургенева мы высаживаем только лиственницы, то на Дзержинского — березы. Тогда будут и красота, и порядок.

Всего в 2018-ом во время весенних посадок во всех районах города сотрудникам «Горзеленстроя» предстоит высадить в грунт более трех тысяч деревьев и кустарников. Во время осенних — столько же. Ведь в текущем году к основному объему финансирования работ по озеленению города муниципалитетом дополнительно выделено 20 миллионов рублей, чтобы в 2019-ом в Хабаровске можно было вдвое увеличить объемы высадки деревьев и цветов.

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