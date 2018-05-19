Березы — направо, лиственницы — налево, — мэр Хабаровска

Сегодня в рамках второго весеннего субботника в Кировском и Краснофлотском районах краевой столицы высадили 120 саженцев деревьев различных пород, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

— У нас в городе много мест, где надо высаживать деревья. Возьмем Восточное шоссе: там изрядная часть зеленых насаждений пришла в негодность — их необходимо заменить, — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов при визите в «Горзеленстрой». — Надо вести разнообразные, но систематизированные посадки: если на улице Тургенева мы высаживаем только лиственницы, то на Дзержинского — березы. Тогда будут и красота, и порядок.