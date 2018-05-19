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09:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Молодежный клуб открылся в Центральном районе Хабаровска

До недавнего времени в этой части краевой столицы не было подобных организаций.

В Хабаровске открылся первый в Центральном районе подростково-молодежный клуб «Вектор». В нем будут работать филиал газеты «Голос поколения», игровая комната, шахматная секция, а также еще несколько кружков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Долгое время в Центральном районе Хабаровска не было подростково-молодежных клубов. Организовать такую точку решили на коллегии 2016 года. Свое согласие дал мэр города Александр Соколов.

«Мы добивались открытия клуба для молодежи более десяти лет. Писали во все инстанции. Но решить этот вопрос удалось только осенью 2016 года. После этого начался поиск подходящего помещения. И здесь нам повезло — освободилось место в цокольном этаже нашего комитета», — рассказала начальник отдела по социальным вопросам Центрального района Елена Шамкина.

Клуб заработал в здании на улице Фрунзе, 60. Раньше там было кафе китайской кухни. В торжественном открытии учреждения приняли участие и.о. мэра Сергей Кравчук и председатель комитета по управлению районом Сергей Иванов.

Планируется, что в новом клубе для юных горожан будут проводить мастер-классы, обучающие семинары и другие мероприятия.

«Это должно быть место, куда будут приходить дети, и заниматься своим любимым делом. Я надеюсь, что у ребят оно будет пользоваться популярность», — отметил Сергей Кравчук.

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