Молодежный клуб открылся в Центральном районе Хабаровска
До недавнего времени в этой части краевой столицы не было подобных организаций.
До недавнего времени в этой части краевой столицы не было подобных организаций.
В Хабаровске открылся первый в Центральном районе
Долгое время в Центральном районе Хабаровска не было
«Мы добивались открытия клуба для молодежи более десяти лет. Писали во все инстанции. Но решить этот вопрос удалось только осенью 2016 года. После этого начался поиск подходящего помещения. И здесь нам повезло — освободилось место в цокольном этаже нашего комитета», — рассказала начальник отдела по социальным вопросам Центрального района Елена Шамкина.
Планируется, что в новом клубе для юных горожан будут проводить
«Это должно быть место, куда будут приходить дети, и заниматься своим любимым делом. Я надеюсь, что у ребят оно будет пользоваться популярность», — отметил Сергей Кравчук.