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09:15 (мск), источник: Восток Медиа

Общественники предложили называть Superjet именами героев-дальневосточников

Первому полёту отечественного ближнемагистрального пассажирского воздушного судна Sukhoi Superjet-100 сегодня, 19 мая, исполняется десять лет. Общественники предложили в этот день дань старт голосованию для выбора имён лайнеров, которые собирают в Комсомольске-на-Амуре.

Федерация самолётного спорта Хабаровского края предлагает давать Superjet-100 имена героев-дальневосточников. Варианты определят в ходе народного онлайн-голосования. Начать его общественники планировали сегодня, а подвести итоги —10—12 июня в дни празднования Дня города Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Хабаровского края, в ходе предварительного опроса озвучили имена лётчиков из акции «Эскадрилья героев»: Калараша, Маресьева, Симонова, Глотова, участников легендарного экипажа самолета «Родина» Гризодубовой, Расковой и Осипенко, «первооткрывателя» Дальнего Востока Чкалова, участника четырёх войн Липовича и здравствующего поныне 104-летнего Егорова.

Первый полёт опытного образца Sukhoi Superjet-100 состоялся 19 мая 2008 года в Комсомольске-на-Амуре. Пилотировали авиалайнер старший летчик-испытатель Александр Яблонцев и лётчик-испытатель Леонид Чикунов. Воздушное судно поднялось на высоту 1 200 метров, совершило четыре прохода над взлётно-посадочной полосой, сделало пролёт по квадрату и успешно приземлилось.

Superjet 100 стал первым российским самолётом, отправной точкой создания которого стали требования к продукту, сформированные ведущими авиаперевозчиками мира. Для реализации проекта провели комплексную программу технического перевооружения заводов в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске. Авиалайнер полностью спроектирован на основе цифровых технологий. В его производстве применяют ранее не использовавшиеся в отечественном гражданском самолётостроении технологии, такие как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клёпка.

Сейчас разные авиакомпании со всего мира и госструктуры эксплуатируют 121 Sukhoi Superjet-100, а в апреле этого года в Комсомольске совершил первый полёт уже 159 лайнер. Самыми крупными заказчиками Superjet 100 являются «Аэрофлот». РИА «Восток-Медиа» писало, что она присваивает всем самолётам Superjet 100 имена выдающихся людей, внесших особый вклад в развитие России.

Авиакомпании «Ямал», являющаяся вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом Superjet 100 в России и имеющая в данный момент 13 авиалайнеров, в марте этого года решила присвоить воздушному судну имя Героя России Филипова, лётчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. А авиакомпания «ИрАэро» назвала самолёты именами святых.

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