Важно знать: изменяются условия трудоустройства мигрантов из Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. За нарушение условий трудоустройства будут наказываться штрафом как трудовые мигранты, так и их работодатели.

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Новое положение содержится в поправках к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые разработало Министерство юстиции Российской Федерации, пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на российские СМИ.

«За отсутствие договора Минюст предлагает ввести штраф для мигрантов и нелегально нанявших их работодателей до 5 тысяч рублей с вероятным выдворением из России. Сейчас статья предусматривает такой же штраф с возможным выдворением из страны за «осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу либо патента», — отмечается в публикации.

Для мигрантов в РФоссии будут созданы новые условия, обеспечивающие защиту>>.

В министерстве также хотят ввести штрафы для нерадивых работодателей, которые нелегально нанимают мигрантов.

«Главе фирмы, нанявшей мигрантов без заключения с ними договоров, будет грозить штраф 50 тысяч рублей, а самой фирме — до 800 тысяч рублей вплоть до приостановления ее деятельности на срок от 14 до 90 суток», — поясняет издание.