Баскетболисты на колясках впервые соревнуются в Приморском крае
Во Владивостоке открылся первый чемпионат Приморского края по баскетболу среди лиц с поражением
Во Владивостоке открылся первый чемпионат Приморского края по баскетболу среди лиц с поражением
С открытием соревнований участников поздравил
«Мы поставили задачу в каждом профессиональном клубе открыть секцию адаптивных видов спорта — это баскетбол на колясках,
Как сообщает сайт администрации Приморского края, первый официальный чемпионат вызвал большой интерес у участников и у организаторов. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья турнир стал и не только проверкой своих спортивных качеств, но и этапом социальной адаптации.
«С помощью таких соревнований мы даем людям надежду, что можно жить даже в таком положении, находясь в коляске», — отметила участница чемпионата из артёмовской команды Кристина Шебаева.
Краевой турнир будет проходить два дня. Участники сыграют по круговой системе, чемпионом станет команда, набравшая наибольшее количество очков.