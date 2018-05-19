Баскетболисты на колясках впервые соревнуются в Приморском крае

С открытием соревнований участников поздравил вице-губернатор Павел Серебряков. Он подчеркнул важность события, благодаря которому этот паралимпийский вид спорта получит в Приморском крае новый импульс развития.

«Мы поставили задачу в каждом профессиональном клубе открыть секцию адаптивных видов спорта — это баскетбол на колясках, слейдж-хоккей, бадминтон. Это и профессиональная часть: спортсмены, которые будут выступать на всероссийских соревнованиях и, так называемый резерв — люди, которые хотят заниматься, учиться, как в обычном клубе», — отметил вице-губернатор.

Как сообщает сайт администрации Приморского края, первый официальный чемпионат вызвал большой интерес у участников и у организаторов. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья турнир стал и не только проверкой своих спортивных качеств, но и этапом социальной адаптации.

«С помощью таких соревнований мы даем людям надежду, что можно жить даже в таком положении, находясь в коляске», — отметила участница чемпионата из артёмовской команды Кристина Шебаева.