Зеленое сердце столицы: как благоустраивают парки Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

И с каждым годом парков в российской столице становится больше. Взять хотя бы «Зарядье», открытое в 2017 году. Это целая страна в миниатюре: здесь можно увидеть все многообразие русской природы — от тундры до степи.

Еще одна парковая новинка в центре города — сквер в Большом Спасоглинищевском переулке, который появился на месте пустыря. В нем установили сухой фонтан, ротонду с амфитеатром, беседки и скамейки, детские и спортивные комплексы.

Появляются новые парки и в других округах. Среди них «Академический» в ЮЗАО. Вместо производственных баз теперь пешеходные дорожки с беседками и лавочками, уютные перголы и спортивный кластер.

В городе ведутся масштабные работы и по обновлению существующих парков. Например, в Парке Горького в 2013 году отреставрировали розарий, созданный еще в 1930-е, в 2015-м — комплекс главного входа. В этом году после реставрации открылась белая ажурная беседка, где в 1950-е собирались поэты, писатели и художники.

В 2014 году открыли после масштабной реконструкции парк «Останкино». Здесь сохранили старинные усадебные постройки, привели в порядок пруды, проложили велодорожки, сделали новую танцплощадку.