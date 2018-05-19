Макет парусного корабля ХVII века создали осужденные Кузбасса
Открылась выставка работ творческой лаборатории при ИК.
Открылась выставка работ творческой лаборатории при ИК.
Макет парусного линейного корабля ХVII века создали осужденные, которые занимаются в творческой студии кузбасской ИК-37. Как сообщили в ГУФСИН по Кемеровской области, материалом для создания корабля послужили отходы производства: обрезки и остатки дерева поставляет цех, который работает при учреждении.
В кружке
Сейчас участники кружка заканчивают делать стенды с наглядной агитацией для Яйского Детского дома. В будущем они планируют использовать в своем творчестве бересту и стеклянную крошку.