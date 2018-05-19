Макет парусного корабля ХVII века создали осужденные Кузбасса

Макет парусного линейного корабля ХVII века создали осужденные, которые занимаются в творческой студии кузбасской ИК-37. Как сообщили в ГУФСИН по Кемеровской области, материалом для создания корабля послужили отходы производства: обрезки и остатки дерева поставляет цех, который работает при учреждении.

В кружке декоративно-прикладного искусства под руководством начальника отряда колонии Игоря Кулакова занимается 27 человек. В начале мая открылась выставка работ осужденных, на ней можно увидеть не только макет корабля, но и икону, созданную для храма колонии, а также несколько небольших работ по дереву.