«Главного по мусору» в Хабаровском крае назовут на следующей неделе
В министерстве
В министерстве
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что определить регоператора с первого раза в крае не смогли.
«Надеюсь, что в министерстве на этот раз учли все претензии. Мы посмотрели только часть документов, действительно, в них исправили вопросы с инфраструктурой, с земельными участками. Что ещё может вскрыться — неизвестно. Хорошо, что не стали дальше обсуждать вариант с судебным разбирательством с ФАС. Это только усугубило бы положение и отразилось на эффективности работы органов власти субъекта. Сработали на упреждение, это положительный момент», — отметил в беседе с корреспондентом агентства депутат Государственной Думы России от Хабаровского края Борис Гладких.
«Главная задача — сделать так, чтобы федеральное законодательство было реализовано, и вместе с тем его реализация не навредила жителям Хабаровского края, которые будут участниками этих отношений. Нас беспокоит уровень стоимости, который в итоге появится у гражданина в квитанции. Первоначально, когда этот вопрос обсуждался на уровне субъекта, была создана рабочая группа, мы обращали на это внимание — платежи не должны существенно меняться. Понятно, что они могут быть изменены, в некоторых районах края обращение с отходами построено не совсем правильно, и чтобы ситуацию исправить, потребуются затраты», — подчеркнул Борис Гладких.
По мнению депутата, по некоторым территориям края роста тарифов не предвидится. Тем не менее, говорить об этом уверенно можно будет только после того, как станет известно о расценках, установленных будущим региональным оператором. Приступить к работе он должен в 2019 году.