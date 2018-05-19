«Главного по мусору» в Хабаровском крае назовут на следующей неделе

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что определить регоператора с первого раза в крае не смогли. Из-за недоработок в документах власти сначала отложили конкурс до 2018 года, а объявив, столкнулись с рядом претензий антимонопольщиков и жалобами предпринимателей, не сумевших принять участие в борьбе за право управлять обращением с мусором на всей территории региона. Вторую попытку МинЖКХ предприняло 28 апреля.

«Надеюсь, что в министерстве на этот раз учли все претензии. Мы посмотрели только часть документов, действительно, в них исправили вопросы с инфраструктурой, с земельными участками. Что ещё может вскрыться — неизвестно. Хорошо, что не стали дальше обсуждать вариант с судебным разбирательством с ФАС. Это только усугубило бы положение и отразилось на эффективности работы органов власти субъекта. Сработали на упреждение, это положительный момент», — отметил в беседе с корреспондентом агентства депутат Государственной Думы России от Хабаровского края Борис Гладких.

Несмотря на то, что федеральный закон даёт регионам право делить территорию между несколькими регоператорами, в Хабаровском крае он будет один. Предпринимателю предстоит заключить договоры с операторами «помладше» — это перевозчики, а также компании, которые занимаются утилизацией, сортировкой и размещением отходов.

«Главная задача — сделать так, чтобы федеральное законодательство было реализовано, и вместе с тем его реализация не навредила жителям Хабаровского края, которые будут участниками этих отношений. Нас беспокоит уровень стоимости, который в итоге появится у гражданина в квитанции. Первоначально, когда этот вопрос обсуждался на уровне субъекта, была создана рабочая группа, мы обращали на это внимание — платежи не должны существенно меняться. Понятно, что они могут быть изменены, в некоторых районах края обращение с отходами построено не совсем правильно, и чтобы ситуацию исправить, потребуются затраты», — подчеркнул Борис Гладких.