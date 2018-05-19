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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирцы выкладывают в соцсети фотографии заснеженного города

Накануне Новосибирская область пережила метель и ураганный ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 766 мм рт. ст. 5 м/с

Не обошлось без ЧП, к примеру, из-за сильных порывов ветра забор вокруг стройплощадки на улице Добролюбова 162/1 оторвало и обрушило на припаркованный седан Toyota Corolla.

Погода в субботу, 19 мая, также не порадовала. Днем сила ветра — 8−13 метров в секунду, а местами порывы до 20 метров.

— Облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя. Установление временного снежного покрова. Температура днем максимально поднимется до плюс 6 градусов, — гласит прогноз Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Улучшение ситуации прогнозируют на воскресенье. В этот день осадков днем уже не будет, а температура воздуха поднимется до 13 градусов. Ветер также ожидается гораздо слабее.

А пока социальные сети новосибирцев пестрят фотографиями заснеженных улиц города.

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