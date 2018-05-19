Новосибирцы выкладывают в соцсети фотографии заснеженного города
Накануне Новосибирская область пережила метель и ураганный ветер.
Накануне Новосибирская область пережила метель и ураганный ветер.
Не обошлось без ЧП, к примеру,
Погода в субботу, 19 мая, также не порадовала. Днем сила ветра — 8−13 метров в секунду, а местами порывы до 20 метров.
— Облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя. Установление временного снежного покрова. Температура днем максимально поднимется до плюс 6 градусов, — гласит прогноз
Улучшение ситуации прогнозируют на воскресенье. В этот день осадков днем уже не будет, а температура воздуха поднимется до 13 градусов. Ветер также ожидается гораздо слабее.
А пока социальные сети новосибирцев пестрят фотографиями заснеженных улиц города.