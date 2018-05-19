Влюбленным москвичам покажут лунные кратеры и двойные звезды

Пара может заказать специальную программу за 10 тысяч рублей. В нее входит экскурсия для двоих в Парке неба, где в большой телескоп можно будет увидеть кратеры и моря на Луне, разглядеть двойные звезды и понаблюдать за планетами Солнечной системы.