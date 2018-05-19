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09:48 (мск), источник: Мослента

Влюбленным москвичам покажут лунные кратеры и двойные звезды

Московский планетарий организовал экскурсии для влюбленных, сообщается на сайте учреждения.

Источник: РИА "Новости"

Пара может заказать специальную программу за 10 тысяч рублей. В нее входит экскурсия для двоих в Парке неба, где в большой телескоп можно будет увидеть кратеры и моря на Луне, разглядеть двойные звезды и понаблюдать за планетами Солнечной системы.

Планетарий просит присылать заявки как минимум за три дня до планируемой даты, экскурсии для двоих проводят с 21:00 до 22:00.

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