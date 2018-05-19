Влюбленным москвичам покажут лунные кратеры и двойные звезды
Московский планетарий организовал экскурсии для влюбленных, сообщается на сайте учреждения.
Московский планетарий организовал экскурсии для влюбленных, сообщается на сайте учреждения.
Пара может заказать специальную программу за 10 тысяч рублей. В нее входит экскурсия для двоих в Парке неба, где в большой телескоп можно будет увидеть кратеры и моря на Луне, разглядеть двойные звезды и понаблюдать за планетами Солнечной системы.
Планетарий просит присылать заявки как минимум за три дня до планируемой даты, экскурсии для двоих проводят с 21:00 до 22:00.