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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В северной части Уфы прогремел странный звук

Утром 19 мая жителей северной части башкирской столицы испугал странный звук.

Источник: Комсомольская правда

По словам очевидцев, шум был похож на звук подающего самолета. Обеспокоенные жители Уфы начали звонить в аварийные службы. Чуть позже ситуацию прокомментировали в уфимском «Управлении гражданской защиты». К счастью, причины гула оказались безобидными.

— Как выяснилось, на уфимском предприятии ТЭЦ-2 проводились плановые работы по сбрасыванию давления с системы. Такими звуками сопровождается данный вид работ, — успокоили в аварийном ведомстве.

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