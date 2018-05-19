В северной части Уфы прогремел странный звук
Утром 19 мая жителей северной части башкирской столицы испугал странный звук.
Утром 19 мая жителей северной части башкирской столицы испугал странный звук.
По словам очевидцев, шум был похож на звук подающего самолета. Обеспокоенные жители Уфы начали звонить в аварийные службы. Чуть позже ситуацию прокомментировали в уфимском «Управлении гражданской защиты». К счастью, причины гула оказались безобидными.
— Как выяснилось, на уфимском предприятии ТЭЦ-2 проводились плановые работы по сбрасыванию давления с системы. Такими звуками сопровождается данный вид работ, — успокоили в аварийном ведомстве.