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10:05 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье проходят массовые проверки мототранспорта

В регионе с начала мотосезона погибло уже 3 водителя мотоцикла.

В регионе с начала мотосезона погибло уже 3 водителя мотоцикла.

Массовые проверки мототранспорта начались в Приморье.

По данным регионального управления ГИБДД, с начала мотосезона в регионе погибло 3 мотоциклиста, 13 водителей получили ранения. Профилактическое мероприятие проводят для стабилизации аварийности.

Особое внимание автоинспекторы уделят вождению без прав и вождению в состоянии алкогольного опьянения. Дежурство организовано как на основных магистралях, так и в сельских населенных пунктах.

За три дня к административной ответственности привлекли 58 мотоциклистов, 15 единиц мототранспорта помещено на штрафстоянку.

Справка.

Штраф за управление мотоциклом без прав составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

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