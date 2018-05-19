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10:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске приставы опечатали ночной клуб и магазин игрушек

Судебные приставы приостановили деятельность ночного клуба по ул. Диктатуры пролетариата, 32 и магазина детских игрушек «Rich Toys» по ул. Шахтеров, 51.

Оба объекта не отвечали нормам пожарной безопасности.

«В настоящее время деятельность магазина и ночного клуба приостановлена до полного устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и требований градостроительного законодательства до принятия соответствующего решения судом», — говорится в сообщении ведомства.

Приставы будут контролировать исполнение законодательства «о запрете деятельности».

Напомним, ранее в Красноярске по тем же причинам временно закрыли магазин электроники «Орбита» на пр. Свободный, магазин автозапчастей «Вираж» по ул. Северо-Енисейская, цокольный этаж ТЦ «Комсомольский» и крупный торговый центр «Вавилон» на правом берегу.

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В Красноярске приставы опечатали ночной клуб и магазин игрушек
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