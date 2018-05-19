В Красноярске приставы опечатали ночной клуб и магазин игрушек

«В настоящее время деятельность магазина и ночного клуба приостановлена до полного устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и требований градостроительного законодательства до принятия соответствующего решения судом», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в Красноярске по тем же причинам временно закрыли магазин электроники «Орбита» на пр. Свободный, магазин автозапчастей «Вираж» по ул. Северо-Енисейская, цокольный этаж ТЦ «Комсомольский» и крупный торговый центр «Вавилон» на правом берегу.