В Красноярске приставы опечатали ночной клуб и магазин игрушек
Судебные приставы приостановили деятельность ночного клуба по ул. Диктатуры пролетариата, 32 и магазина детских игрушек «Rich Toys» по ул. Шахтеров, 51.
Судебные приставы приостановили деятельность ночного клуба по ул. Диктатуры пролетариата, 32 и магазина детских игрушек «Rich Toys» по ул. Шахтеров, 51.
Оба объекта не отвечали нормам пожарной безопасности.
«В настоящее время деятельность магазина и ночного клуба приостановлена до полного устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и требований градостроительного законодательства до принятия соответствующего решения судом», — говорится в сообщении ведомства.
Приставы будут контролировать исполнение законодательства «о запрете деятельности».
Напомним, ранее в Красноярске по тем же причинам временно закрыли магазин электроники «Орбита» на пр. Свободный, магазин автозапчастей «Вираж» по ул.