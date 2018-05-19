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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму систематизируют выступления уличных музыкантов и певцов

Крымские власти решили вплотную заняться музыкантами, выступающими на улицах.

Как только на полуострове становится больше отдыхающих, то тут же на набережных и площадях появляются скрипачи, трубачи, гитаристы и вокалисты. Артисты блистают своими талантами, а зрители благодарят их денежными знаками. Такой порядок заведен с давних времен, но ничего вечного, как известно не бывает. Вполне возможно, что та же набережная Ялты в ближайшее время потеряет свой колорит, который дарят ей многочисленные музыканты и певцы.

— Для систематизации выступлений уличных музыкантов, предлагается в течение всего курортного сезона выделить определенные площадки, где может выступать каждый желающий, заранее забронировав определенные даты и время, — сообщает пресс-служба Минкурортов.

Причем чиновники не стали изобретать велосипед, а предлагает взять за основу наработки других городов, таких как, Москва и Белгород, где с реализуется проект «Музыка в городе. Уличный музыкант».

Алгоритм работы следующий: сотрудники управления культуры администраций курортных городов принимают заявки от музыкантов, формируют график их выступлений и публикуют его в открытом доступе на официальных порталах. Лучшие коллективы затем участвуют в городских фестивалях и праздниках.

Причем все выступления в рамках проекта «Уличный музыкант» проходят с 10.00 до 22.00 без использования звукоусиливающего оборудования. Если же музыкант нарушил правила выступления, то он попадает в черный список и ему запрещено выступать на городских площадках.

Крымские чиновники уверены, что таким образом можно упорядочить выступления музыкантов на улицах, которые нередко нарушают общественный порядок и наносят вред имиджу курорта.

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