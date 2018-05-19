В Крыму систематизируют выступления уличных музыкантов и певцов
Крымские власти решили вплотную заняться музыкантами, выступающими на улицах.
Крымские власти решили вплотную заняться музыкантами, выступающими на улицах.
Как только на полуострове становится больше отдыхающих, то тут же на набережных и площадях появляются скрипачи, трубачи, гитаристы и вокалисты. Артисты блистают своими талантами, а зрители благодарят их денежными знаками. Такой порядок заведен с давних времен, но ничего вечного, как известно не бывает. Вполне возможно, что та же набережная Ялты в ближайшее время потеряет свой колорит, который дарят ей многочисленные музыканты и певцы.
— Для систематизации выступлений уличных музыкантов, предлагается в течение всего курортного сезона выделить определенные площадки, где может выступать каждый желающий, заранее забронировав определенные даты и время, — сообщает
Причем чиновники не стали изобретать велосипед, а предлагает взять за основу наработки других городов, таких как, Москва и Белгород, где с реализуется проект «Музыка в городе. Уличный музыкант».
Алгоритм работы следующий: сотрудники управления культуры администраций курортных городов принимают заявки от музыкантов, формируют график их выступлений и публикуют его в открытом доступе на официальных порталах. Лучшие коллективы затем участвуют в городских фестивалях и праздниках.
Причем все выступления в рамках проекта «Уличный музыкант» проходят с 10.00 до 22.00 без использования звукоусиливающего оборудования. Если же музыкант нарушил правила выступления, то он попадает в черный список и ему запрещено выступать на городских площадках.
Крымские чиновники уверены, что таким образом можно упорядочить выступления музыкантов на улицах, которые нередко нарушают общественный порядок и наносят вред имиджу курорта.