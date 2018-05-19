Росавиация сообщила об ограничениях полетов в зонах проведения ЧМ-2018

Источник: РИА Новости

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — заявил он.

В случае необходимости использования воздушного пространства (за исключением разрешенной деятельности) в этих зонах с 1 июня по 17 июля необходимо получить разрешение соответствующего регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период чемпионата мира по футболу.