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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Росавиация сообщила об ограничениях полетов в зонах проведения ЧМ-2018

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ограничения в использовании воздушного пространства вводятся в РФ с 1 июня по 17 июля над городами, принимающими чемпионат мира по футболу, сообщил РИА Новости представитель Росавиации.

Источник: РИА Новости

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — заявил он.

В случае необходимости использования воздушного пространства (за исключением разрешенной деятельности) в этих зонах с 1 июня по 17 июля необходимо получить разрешение соответствующего регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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