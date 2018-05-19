В память сгоревших в автобусе граждан Узбекистана высажены 52 дерева в Астане

Источник: Kazinform

«В день трагического события помогали Правительство Казахстана и весь народ. Соответствующие органы в Казахстане приняли все необходимые меры. Сегодняшнее мероприятие — благородное проявление дружбы между двумя странами. Мы обязаны рассказать об этом семьям погибших», — сказал посол Республики Узбекистан в РК Саидикрам Ниязходжаев.

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Посол отметил динамичное развитие отношений между соседними государствами.

«С назначением нового главы нашей страны была открыта новая страница наших стратегических отношений. Этот год официально объявлен Годом Узбекистана в Казахстане, а 2019 год станет Годом Казахстана в Узбекистане. В двусторонних отношениях запланирован ряд мероприятий. На следующей неделе мы будем участвовать в международном форуме и в деловой встрече. Товарооборот между двумя странами неуклонно растет. Сегодняшняя церемония является признаком сотрудничества в гуманитарной сфере», — добавил он.

Председатель бизнес-клуба Мархабат Балгабай подчеркнула солидарность казахстанцев горю узбекского народа.

«Узбекистан является важным стратегическим партнером нашей страны в Центральной Азии. В этом году мы укрепляем наше партнерство с нашим братским Узбекистаном. Мы не можем игнорировать трагическую аварию, в которой погибли 52 человека, и считаем необходимым разделить горе узбекского народа», — сказала она.