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12:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Жителя Екатеринбурга «умертвили» в страховой компании

Житель Екатеринбурга пришел в страховую компанию для переоформления страхового полиса ОСАГО. Но неожиданно узнал, что умер, сообщает в субботу, 19 мая, «АиФ-Урал».

Источник: Аргументы и факты

Екатеринбуржец Евгений рассказал о необычной истории в социальной сети.

«Приехал я сегодня в страховую компанию в офис ул. Красноармейская 62 переоформить договор ОСАГО. Милая девушка по имени Анастасия заглянула в компьютер, улыбнулась и сообщила, что оказывается прошлогодний договор ОСАГО был расторгнут 5 мая 2017 года по причине моей смерти», — написал екатеринбуржец.

Кроме того, что Евгений вдруг оказался мертвым для страховой компании, ему отказали в перезаключении договора. «Новый договор страхования автотранспорта она при всем своем желании заключить не может, потому их компьютерная система пишет, что я умер и исправить ничего нельзя», — добавил мужчина.

В компании у екатеринбуржца попросили вернуть старый полис, но он отказался и поинтересовался у друзей и подписчиков, попадал ли кто в аналогичные ситуации. «А наличие человека с паспортом девушку не смутило?», — поинтересовался в ответ один из пользователей.

«Представляешь, что было бы, если бы я попал в аварию? Кто бы возмещал по несуществующему договору?», — закономерно ответил Евгений на один из комментариев.

В итоге в страховой компании мужчине обещали «переубедить программу», которая занесла его в список мертвых.

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