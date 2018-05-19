В центре Петербурга гуляли 4 слона
Около выставочного зала Манеж в Петербурге жители и гости города 18 мая заметили вереницу слонов, сообщает «Мой район».
Около выставочного зала Манеж в Петербурге жители и гости города 18 мая заметили вереницу слонов, сообщает «Мой район».
Четыре гиганта моментально привлекли всеобщее внимание, петербуржцы и туристы снимали огромных слонов и делали с ними селфи.
Выяснилось, что слоны были частью программы международного юридического форума, в здании Манежа должен был состояться ужин в честь участников.
Животные принадлежат гастролирующим в Петербурге немецким дрессировщикам братьям Гертнерам.
27 мая они примут участие в параде, посвященном Дню города.