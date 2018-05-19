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12:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В центре Петербурга гуляли 4 слона

Около выставочного зала Манеж в Петербурге жители и гости города 18 мая заметили вереницу слонов, сообщает «Мой район».

Источник: Аргументы и факты

Четыре гиганта моментально привлекли всеобщее внимание, петербуржцы и туристы снимали огромных слонов и делали с ними селфи.

Выяснилось, что слоны были частью программы международного юридического форума, в здании Манежа должен был состояться ужин в честь участников.

Животные принадлежат гастролирующим в Петербурге немецким дрессировщикам братьям Гертнерам.

27 мая они примут участие в параде, посвященном Дню города.

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