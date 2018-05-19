На Афоне установят памятник Штефану Великому

Источник: Actualitati.md

«Планирую в августе побывать на Афоне. Мы там откроем памятник Штефана Великого. Может, поедем и в Румынию, на могилу Штефана Великого», -рассказал Игорь Додон.

Президент также напомнил, что этот год в Молдове объявлен годом Штефана чел Маре. Игорь Додон отметил, что в 2018-ом было запущены десятки разных мероприятий как на территориальном, так и на национальном уровнях.