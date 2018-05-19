На Афоне установят памятник Штефану Великому
Об этом Президент Молдовы рассказал одному из местных СМИ. По словам Игоря Додона, памятник молдавскому господарю может появиться на Святой горе уже в августе этого года.
Об этом Президент Молдовы рассказал одному из местных СМИ. По словам Игоря Додона, памятник молдавскому господарю может появиться на Святой горе уже в августе этого года.
«Планирую в августе побывать на Афоне. Мы там откроем памятник Штефана Великого. Может, поедем и в Румынию, на могилу Штефана Великого», -рассказал Игорь Додон.
Президент также напомнил, что этот год в Молдове объявлен годом Штефана чел Маре. Игорь Додон отметил, что в 2018-ом было запущены десятки разных мероприятий как на территориальном, так и на национальном уровнях.
«Посчитал, что 2018 год очень важный для консолидации и укрепления государственности. Думаю, что нам это частично удалось. Сужу по тем акциям, по направлениям, которые мы уже осуществляли», — заключил Игорь Додон.