Новые штрафы в Италии: граждане Молдовы могут «попасть» на 500 евро
Штраф до 500 евро грозит туристам, которые попытаются воспользоваться пластиковой одноразовой посудой на итальянских островах Тремити.
Штраф до 500 евро грозит туристам, которые попытаются воспользоваться пластиковой одноразовой посудой на итальянских островах Тремити.
КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Острова Тремити — единственный итальянский архипелаг в Адриатическом море. Эти пять островов —
Общая площадь архипелага менее 300 гектаров. Тремити считается раем для дайверов, любителей романтики и уединенного отдыха.
Последствия массового туризма ощутимы и здесь: на островах действительно много пластикового мусора, который захламляет как пляжи, так и прибрежные воды. В связи с этим мэр Тремити Антонио Фентини ввел запрет на пользование пластиковой посудой на архипелаге с мая этого года. Об этом сообщило РИА Новости.
Антонио Фентини сослался на данные экологов, которые исследовали местные прибрежные воды и обнаружили, что на каждый кубический метр воды приходится более двух кусков неразлагаемого пластика, не считая другого мусора.
Запрет на одноразовый пластик действует как для туристов, так и для местных жителей. Штрафы за нарушения весьма внушительные: от 50 до 500 евро, штрафовать будут прямо на месте.
По словам мэра, пикники на островах никто не запрещает, но надо будет использовать многоразовую или биоразлагаемую посуду.
При этом Фентини не исключил, что в перспективе на архипелаге Тремити введут ограничения на пользование пластиковыми бутылками и контейнерами из полистирола.