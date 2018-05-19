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11:56 (мск), источник: Actualitati.md

Метеорологи снова обещают похолодание и дожди

В воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют незначительное похолодание и местами дожди с грозами.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Actualitati.md

20 мая ночью температура воздуха опустится до 10 градусов тепла. Днем в среднем- 19−23 выше нуля. Прохладная погода сохранится и в начале следующей недели. Максимально жарко будет в среду. 23 мая будет +30. К концу будущей недели- дожди с грозами, в основном, по северу страны.

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