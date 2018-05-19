Метеорологи снова обещают похолодание и дожди

20 мая ночью температура воздуха опустится до 10 градусов тепла. Днем в среднем- 19−23 выше нуля. Прохладная погода сохранится и в начале следующей недели. Максимально жарко будет в среду. 23 мая будет +30. К концу будущей недели- дожди с грозами, в основном, по северу страны.