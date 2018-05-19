DoReDoS: хотим взять реванш и снова выступить на Евровидении
О своих планах на будущее группа DoReDoS рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
О своих планах на будущее группа DoReDoS рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
Молдавская группа DoReDoS заняла десятое место на 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», набрав 209 баллов. Коллектив выступил с песней «My lucky day», которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.
О том, планируют ли DoReDoS снова выступить на Евровидении, участники группы рассказали в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
«Конкурса, наверное, уже круче Евровидения нет. Сергей был первым инициатором участия в конкурсе, сразу после финала он сказал, что больше ничего не хочет, кроме возвращения домой, однако уже через день мы решили, что хотим взять реванш. Там царит непередаваемая атмосфера, и туда всегда хочется вернуться», — отметила Марина Джундиет.