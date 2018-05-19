DoReDoS: хотим взять реванш и снова выступить на Евровидении

«Конкурса, наверное, уже круче Евровидения нет. Сергей был первым инициатором участия в конкурсе, сразу после финала он сказал, что больше ничего не хочет, кроме возвращения домой, однако уже через день мы решили, что хотим взять реванш. Там царит непередаваемая атмосфера, и туда всегда хочется вернуться», — отметила Марина Джундиет.