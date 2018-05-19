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14:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Пропавшего 12-летнего Сергея Михеева нашли в Нижнем Новгороде.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, мальчик ушел в школу из дома в п. Новинки утром 17 мая, а нашли его вечером следующего дня в аптеке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Сергей позвонил маме после окончания занятий и сказал, что идет домой, а сам отправился погулять в город. Переночевал он в одном из домов в Автозаводском районе. «По предварительным данным, в отношении подростка каких-либо противоправных действий совершено не было», — говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.

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