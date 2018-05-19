Памятник метеориту открыли на берегу озера Чебаркуль
Памятник Челябинскому метеориту установили 19 мая на берегу озера Чебаркуль в рамках фестиваля «Место силы», сообщают организаторы.
Памятник Челябинскому метеориту установили 19 мая на берегу озера Чебаркуль в рамках фестиваля «Место силы», сообщают организаторы.
Скульптура изображает камень, находящийся между двумя изогнутыми металлическими поверхностями — так автор проекта решил изобразить полёт небесного тела в атмосфере. Установка памятника приурочена к пятилетию падения метеорита в 2013 году.
Отметим, что на берегу озера Чебаркуль есть и другой памятник, посвящённый метеориту. Он был открыт в 2014 году и представляет собой вертикальную фигуру, повторяющую очертания озера, с отверстием — «полыньёй», которая осталась после падения болида. На памятнике также есть металлическая полоса с указанием координат места падения метеорита, однако вскоре после установки выяснилось, что в данные закралась ошибка, и эту часть скульптуры пришлось заменить.