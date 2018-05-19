Памятник метеориту открыли на берегу озера Чебаркуль

Отметим, что на берегу озера Чебаркуль есть и другой памятник, посвящённый метеориту. Он был открыт в 2014 году и представляет собой вертикальную фигуру, повторяющую очертания озера, с отверстием — «полыньёй», которая осталась после падения болида. На памятнике также есть металлическая полоса с указанием координат места падения метеорита, однако вскоре после установки выяснилось, что в данные закралась ошибка, и эту часть скульптуры пришлось заменить.